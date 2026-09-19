Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना

Samsung Service Issue: महंगा लैपटॉप खरीदने के बाद अगर उसमें खराबी आ जाए तो ग्राहक की परेशानी सिर्फ डिवाइस के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सर्विस और शिकायत के समाधान में देरी भी चिंता बढ़ा सकती है. अगर लैपटॉप खराब हो जाए या अचानक काम करना बंद कर दे तो ऐसे में ग्राहक का सारा काम रुक जाता है. ऊपर से अगर कंपनी आपकी सुनवाई न करे तो ऐसे में ग्राहक को काफी समस्या होती है.

ऐसी ही एक शिकायत में ग्राहक ने SamsungCare की सर्विस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक के मुताबिक उसका लैपटॉप करीब 11-12 दिनों से इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है और इस दौरान रिफंड या कंपनसेशन से जुड़ा मामला भी सुलझ नहीं पाया है.

कंपनी ने बंद कर दी शिकायत

ग्राहक ने अपनी शिकायत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जिसमें ग्राहक ने Service Request SR 4442119076 का जिक्र करते हुए दावा किया है कि उसे एक कूपन का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन ग्राहक ने कूपन लेने से मना कर दिया. इसके बाद उसकी सहमति के बिना ही सर्विस रिक्वेस्ट को बंद कर दिया गया. ग्राहक अब मामले में रिफंड और भरपाई को लेकर कंपनी से जवाब मांग रहा है. ग्राहक की शिकायत के मुताबिक उसका लैपटॉप करीब 11-12 दिनों से इस्तेमाल के लायक नहीं है. इतने दिनों के बाद भी उसकी समस्या का ऐसा समाधान नहीं हुआ है जिससे वह दोबारा अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सके.

रिफंड को लेकर भी ग्राहक ने जताई नाराजगी

शिकायत में ग्राहक ने रिफंड को लेकर भी अपनी समस्या बताई है. ग्राहक के मुताबिक कंपनी की ओर से रिफंड करने से साफ इनकार किया गया है, जबकि उसका लैपटॉप कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. अब ग्राहक मांग कर रहा है कि उसकी सर्विस रिक्वेस्ट को दोबारा से देखा जाए साथ ही शिकायत को केवल कूपन अस्वीकार करने के आधार पर बंद न किया जाए. लैपटॉप की समस्या का समाधान दिया जाए. ग्राहक को कंपनी की ओर से कोई भी आधिकारिक जवाब आने का इंतजार है. लेकिन, कस्टमर केयर द्वारा मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है.

ग्राहक के फोन की स्क्रीन हुई खराब