Home > व्यापार > Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना

Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना

ऐसी ही एक शिकायत में ग्राहक ने SamsungCare की सर्विस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक के मुताबिक उसका लैपटॉप करीब 11-12 दिनों से इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है और इस दौरान रिफंड या कंपनसेशन से जुड़ा मामला भी सुलझ नहीं पाया है.

By: Kunal Mishra | Published: September 19, 2026 9:00:08 PM IST

Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना


Samsung Service Issue: महंगा लैपटॉप खरीदने के बाद अगर उसमें खराबी आ जाए तो ग्राहक की परेशानी सिर्फ डिवाइस के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सर्विस और शिकायत के समाधान में देरी भी चिंता बढ़ा सकती है. अगर लैपटॉप खराब हो जाए या अचानक काम करना बंद कर दे तो ऐसे में ग्राहक का सारा काम रुक जाता है. ऊपर से अगर कंपनी आपकी सुनवाई न करे तो ऐसे में ग्राहक को काफी समस्या होती है.
ऐसी ही एक शिकायत में ग्राहक ने SamsungCare की सर्विस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. ग्राहक के मुताबिक उसका लैपटॉप करीब 11-12 दिनों से इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है और इस दौरान रिफंड या कंपनसेशन से जुड़ा मामला भी सुलझ नहीं पाया है. 

कंपनी ने बंद कर दी शिकायत 

ग्राहक ने अपनी शिकायत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जिसमें ग्राहक ने Service Request SR 4442119076 का जिक्र करते हुए दावा किया है कि उसे एक कूपन का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन ग्राहक ने कूपन लेने से मना कर दिया. इसके बाद उसकी सहमति के बिना ही सर्विस रिक्वेस्ट को बंद कर दिया गया. ग्राहक अब मामले में रिफंड और भरपाई को लेकर कंपनी से जवाब मांग रहा है. ग्राहक की शिकायत के मुताबिक उसका लैपटॉप करीब 11-12 दिनों से इस्तेमाल के लायक नहीं है. इतने दिनों के बाद भी उसकी समस्या का ऐसा समाधान नहीं हुआ है जिससे वह दोबारा अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सके. 
samsung problem

रिफंड को लेकर भी ग्राहक ने जताई नाराजगी

शिकायत में ग्राहक ने रिफंड को लेकर भी अपनी समस्या बताई है. ग्राहक के मुताबिक कंपनी की ओर से रिफंड करने से साफ इनकार किया गया है, जबकि उसका लैपटॉप कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. अब ग्राहक मांग कर रहा है कि उसकी सर्विस रिक्वेस्ट को दोबारा से देखा जाए साथ ही शिकायत को केवल कूपन अस्वीकार करने के आधार पर बंद न किया जाए. लैपटॉप की समस्या का समाधान दिया जाए. ग्राहक को कंपनी की ओर से कोई भी आधिकारिक जवाब आने का इंतजार है. लेकिन, कस्टमर केयर द्वारा मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है. 
samsung service issue

ग्राहक के फोन की स्क्रीन हुई खराब 

एक और ग्राहक ने शिकायत की है कि उसने Samsung Galaxy S25 एक अधिकृत डीलर से खरीदा था, लेकिन फोन इस्तेमाल करने के करीब 8 महीने बाद इसकी स्क्रीन में Flickering की समस्या शुरू हो गई. समस्या आने के बाद ग्राहक समाधान के लिए सैमसंग के सर्विस सेंटर पहुंचा, जहां उसके मुताबिक फोन वारंटी में होने के बावजूद स्क्रीन की मरम्मत के लिए करीब 14,000 रुपये चार्ज किए गए. ग्राहक ने इस भुगतान को लेकर सवाल उठाते हुए वारंटी के तहत समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है. 

Tags: Samsung Service Issue
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026
Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना
Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना
Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना
Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना
Samsung से परेशान ग्राहक! कूपन लेने से किया मना तो बिना पूछे बंद कर दिया केस, 12 दिन से लैपटॉप पड़ा बेकार, कंपनी ने किया रिफंड देने से मना