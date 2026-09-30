Samsung AC की कूलिंग हुई खराब, ग्राहक ने वारंटी में की शिकायत लेकिन सर्विस सेंटर से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं; X पर की समाधान की मांग

Samsung Service Issue: गर्मी के मौसम में AC से जुड़ी छोटी सी खराबी भी घर के आराम को काफी प्रभावित कर सकती है. खासतौर पर जब नया या वारंटी पीरियड में चल रहा AC सही तरीके से कूलिंग न करे और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सर्विस टीम की तरफ से समय पर प्रतिक्रिया न मिले, तो ग्राहक की परेशानी और बढ़ जाती है. ऐसा ही एक मामला Samsung AC को लेकर सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने दावा किया है कि उसके AC में कूलिंग से जुड़ी समस्या आ रही है.

ग्राहक के मुताबिक, उसने इस समस्या को लेकर ऑनलाइन वारंटी सर्विस रिक्वेस्ट भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद सर्विस सेंटर की तरफ से अभी तक कोई सही रिस्पॉन्स या फॉलो-अप नहीं मिला है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

ग्राहक ने की X पर शिकायत

ग्राहक ने अपनी शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए Samsung India को टैग किया और कंपनी से मामले को देखने की अपील की. ग्राहक की मेन डिमांड है कि सर्विस टीम जल्द से जल्द उसके घर पर टेक्नीशियन भेजे और AC की जांच कर समस्या का समाधान किया जाए. हालांकि, मिली शिकायत में AC के मॉडल, खरीद की तारीख, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या कूलिंग समस्या के तकनीकी कारण की जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए फिलहाल यह साफ नहीं है कि AC में कूलिंग कम होने की असली वजह क्या है. ग्राहक की शिकायत में उसने AC में आई कूलिंग समस्या को वारंटी के तहत उठाया है कि आखिर उसके ऐसी की कूलिंग क्यों नहीं हो रही है.

Warranty में होने के बावजूद सर्विस का इंतजार

इस मामले में ग्राहक का कहना है कि ऑनलाइन सर्विस रिक्वेस्ट दर्ज कराने के बावजूद उसे सर्विस सेंटर की तरफ से अभी तक कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया या फॉलो-अप नहीं मिला. इसी वजह से ग्राहक ने सोशल मीडिया के जरिए कंपनी का ध्यान इस मामले की ओर खींचने की कोशिश की है. ग्राहक की मांग फिलहाल काफी साफ है. वह चाहता है कि Samsung की सर्विस टीम जल्द उसके AC की जांच करे और कूलिंग से जुड़ी समस्या का समाधान करे. टेक्नीशियन विजिट के दौरान AC की स्थिति, कूलिंग परफॉर्मेंस और जरूरी तकनीकी हिस्सों की जांच की जा सकती है. अगर जांच में कोई पार्ट खराब पाया जाता है और वह वारंटी की शर्तों के तहत आता है, तो कंपनी की वारंटी पॉलिसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

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