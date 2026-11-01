Shera Net Worth:सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की शाही जिंदगी! गैराज में खड़ी है 1.4 करोड़ की Range Rover, जानें कितनी है नेटवर्थ

Salman Khan Bodyguard Networth: जब हम सलमान खान का नाम लेते हैं, तो हमें उनके फैंस को कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं होती. वो उनके बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं. वो सबसे सफल एक्टर्स में से एक हैं, और कई दूसरे लोगों की तरह, उनका भी एक बॉडीगार्ड है जो उन्हीं की तरह फेमस है. हाँ! हम शेरा की बात कर रहे हैं, जो एक्टर के साथ 28-29 साल से ज़्यादा समय से हैं. आइए एक्टर के साथ उनके बॉन्ड, उनकी नेट वर्थ और भी बहुत कुछ के बारे में सब कुछ जानते हैं.

शेरा सिक्योरिटी बिज़नेस में कैसे आए?

बता दें कि शेरा का जन्म मुंबई में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था. हालाँकि उनका परिवार असल में पंजाब का था, लेकिन उनका पालन-पोषण महाराष्ट्र में हुआ. वो अंधेरी में पले-बढ़े, जो बॉलीवुड से जुड़े कई उभरते हुए एक्टर्स और प्रोफेशनल्स का घर है. सलमान खान के बॉडीगार्ड को काफी कम उम्र से ही फिटनेस का शौक था. फिटनेस के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें टीनएज के आखिर में सीरियस बॉडीबिल्डिंग की ओर ले गया. बॉडीबिल्डिंग शुरू करने के ठीक बाद, 1987 में, शेरा ने मिस्टर मुंबई जूनियर टाइटल जीता. 1988 में, वो मिस्टर महाराष्ट्र जूनियर टाइटल में रनर-अप रहे. इन जीतों ने उन्हें मुंबई के फिटनेस और जिम सर्कल में एक जाना-माना चेहरा बना दिया.

शेरा को कैसे मिला भाईजान का साथ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉडीबिल्डिंग में अपनी बड़ी सफलता के बाद, उन्होंने सिक्योरिटी बिज़नेस में बहुत ध्यान खींचा. उनकी मज़बूत बॉडी और डिसिप्लिन उनकी USP बन गए. उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में इवेंट सिक्योरिटी के तौर पर काम करना और बहुत प्रोफेशनल लोगों को काम पर रखना शुरू किया और सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट, बॉलीवुड आफ्टर पार्टी और आने वाले हॉलीवुड स्टार्स के लिए VIP सिक्योरिटी संभाली. ऐसा ही एक बड़ा काम 1990 के दशक में कीनू रीव्स के मुंबई दौरे के दौरान उनकी सिक्योरिटी संभालना था.

कियानू की एक प्राइवेट पार्टी में शेरा की मुलाकात सलमान खान से हुई. कहा जाता है कि एक्टर उनकी फिजीक, उनके डिसिप्लिन और उनके प्रोफेशनलिज्म से बहुत इम्प्रेस हुए. सोहेल खान ने भी ये सब बातें नोटिस कीं और पर्सनली उनसे कॉन्टैक्ट किया. उन्होंने शेरा को टाइगर ज़िंदा है एक्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने का मौका दिया, और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई.

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शेरा की इनकम और महंगे एसेट्स

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, शेरा की सालाना इनकम Rs. 1.8 करोड़ है. वो अपने सिक्योरिटी बिज़नेस से भी कमाते हैं, जिससे उनकी नेट वर्थ दोनों को मिलाकर लगभग Rs 100 करोड़ के करीब है. वो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वालों में से हैं. उनके एसेट्स की बात करें तो, शेरा के पास एक रेंज रोवर स्पोर्ट, एक महिंद्रा थार, एक BMW और एक कावासाकी सुपरबाइक है.