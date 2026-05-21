SIP Investment: अब सैलरी आते ही अपने आप कटेगा SIP! SEBI लाने जा रहा है नया नियम; जानें क्या है नया प्रपोजल

Salary to SIP Investment Rule: अगर आप हर महीने SIP (सब्सिडियरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान) करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सैलरी आने के बाद पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है, तो यह समस्या भविष्य में हल हो सकती है . अब, आपका ऑफिस या कंपनी आपकी सैलरी से सीधे SIP काटकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है . मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने एक नया प्रपोज़ल पेश किया है, जिससे कर्मचारी अपनी सैलरी से सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं .

अभी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ इन्वेस्टर के अपने बैंक अकाउंट से ही किया जा सकता है, यानी कोई तीसरा पक्ष या एंटिटी आपकी तरफ से पैसा जमा नहीं कर सकती है . सेबी ने यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए बनाया था . हालांकि, अब सेबी का मानना ​​है कि कुछ मामलों में यह सुविधा सुरक्षित रूप से दी जा सकती है .

क्या है नया प्रपोज़ल?

नए प्रपोज़ल के मुताबिक, कर्मचारी अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकेंगे . फिर कंपनी हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक तय रकम काटकर सीधे SIP में इन्वेस्ट करेगी . इसका मतलब है कि जैसे PF या इंश्योरेंस पेमेंट उनकी सैलरी से कटते हैं, वैसे ही SIP भी ऑटोमैटिक हो जाएगा . इससे लोगों को इन्वेस्टमेंट की आदत डालने में मदद मिल सकती है .

पूरी तरह से होगा ऑप्शनल

हालांकि SEBI ने साफ किया है कि यह पूरी तरह से ऑप्शनल होगा . SIP किसी भी एम्प्लॉई पर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा; सिर्फ़ वही एम्प्लॉई इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे जो अपनी मर्ज़ी से इसके लिए राज़ी होंगे . खास बात यह है कि SIP से होने वाली कमाई, डिविडेंड या रिडेम्पशन की रकम सीधे एम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में जाएगी . कंपनी या एम्प्लॉयर इस पैसे को छू नहीं पाएंगे .

SEBI फिलहाल इस सुविधा को कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित रखना चाहता है . इसमें लिस्टेड कंपनियां, EPFO-रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां शामिल होंगी . SEBI का मानना ​​है कि ये इंस्टीट्यूशन पहले से ही रेगुलेटेड हैं, जिससे इन पर नज़र रखना आसान है .

इस प्रपोज़ल के साथ कई सेफ़गार्ड भी रखे गए हैं . जैसे, हर इन्वेस्टर के लिए KYC ज़रूरी होगा, पेमेंट का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का पालन करना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सकेगा .

तेज़ी से बढ़ सकती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की संख्या

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर यह नियम लागू होता है, तो भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की संख्या तेज़ी से बढ़ सकती है . आज भी लाखों लोग SIP शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर इन्वेस्ट नहीं कर पाते . सैलरी से सीधे SIP काटने से इन्वेस्ट करना डिसिप्लिन्ड और आसान हो जाएगा . यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, खासकर युवाओं और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए .

सेबी ने एक और बड़ा सुझाव दिया है: म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन कैश के बजाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स में दिया जा सकता है . इससे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट इन्वेस्टर के प्रॉफिट से जुड़ जाएगा . हालांकि, सेबी यह भी देख रहा है कि क्या इससे प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग का रिस्क बढ़ेगा .

अभी, यह सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है, और सेबी ने पब्लिक, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री से सुझाव मांगे हैं . लेकिन, अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो आने वाले समय में SIP करना मोबाइल रिचार्ज करने या हर महीने बिजली का बिल भरने जितना आसान हो जाएगा .