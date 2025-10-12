अटल पेंशन योजना में बदल गए ये नियम, अब कैसे मिलेगा लाभ? यहां जानें पूरा प्रोसेस!

Atal pension yojana: सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के लिए ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में संशोधन किया है. डाक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 1 अक्टूबर से नए पंजीकरण के लिए केवल नया, संशोधित APY फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा. यह बदलाव पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है ताकि इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत व्यक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके.

पुराना पंजीकरण फॉर्म 30 सितंबर, 2025 के बाद बंद कर दिया गया है. इसे अब केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी प्रोटियन (पूर्व में NSDL) द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अटल पेंशन योजना (APY) क्या है?

अटल पेंशन योजना देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत, सदस्यों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह ₹1,000 से ₹5,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है. पेंशन राशि सदस्य द्वारा किए गए मासिक योगदान पर निर्भर करती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है.

APY के लिए पात्रता

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए. 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद से वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए. पंजीकरण के दौरान, आवेदक नियमित खाता अपडेट प्राप्त करने के लिए बैंक को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर प्रदान कर सकता है.

नए APY फॉर्म की विशेषताएँ

नए फॉर्म में अब एक अनिवार्य FATCA/CRS घोषणा शामिल है. यह घोषणा यह निर्धारित करने में मदद करती है कि आवेदक किसी विदेशी देश का नागरिक है या वहाँ कर का भुगतान करता है. केवल निवासी भारतीय नागरिक ही डाकघरों के माध्यम से APY खाते खोल सकते हैं, क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं. सभी डाकघरों को नए दिशानिर्देशों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नए APY पंजीकरणों के लिए केवल अद्यतन फॉर्म का ही उपयोग किया जाए.

