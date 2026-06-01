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Rule Change 1st june 2026: आज 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, 19 किलो वाले सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें और क्या बदला?

Rule Change 1st june 2026: देश में आए दिन कुछ न कुछ बदलता रहता है. ऐसे में आज 1 जून को भी काफी बदलाव हुए हैं. आइए जानते हैं कि आज से क्या-क्या बदला है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 1, 2026 11:52:20 AM IST

Rule Change 1st june 2026: आज 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, 19 किलो वाले सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें और क्या बदला?


Rule Change 1st june 2026: हर महीने की शुरूआत कुछ नया लेकर आती है. कुछ न कुछ बदल जाता है, वैसे ही जून का महीना भी कुछ बदलाव लेकर आया है. आइए जानते हैं की जून के महीने में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और इन सबका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा. इन बदलाव को आज से जान लेना ही आपके लिए बेहतर है.

जून में क्या बदलेगा?

आज यानी 1 जून 2026 से आप जिस किसी को भी कुछ पैसे भेजेंगे तो आपके पास उस शख्स का असली बैंक रजिस्टर नाम दिखाई देगा. क्यूआर कोड स्कैन करें या मोबाइल नंबर डाले आपको स्क्रीन पर नाम दिखेगा. ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश में हो रहे फ्राड कम हो सके.

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LPG के बढ़े दाम

इन दिनों LPG का नाम अक्सर लिया जाता है. ऐसे में आपको बता दें कि 19 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए है. नई कीमत की बात करें तो अब 19 किलो वाला सिलेंडर 42 रुपये महंगा हो गया है और अब नई कीमत 3,113.50 रुपये हो गई है.

वहीं अगर बात करें तो पांच किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये बढ़ाए गए हैं. अब दिल्ली में 5 किलो का सिलेंडर 821.50 रुपये का हो गया है और घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

एडवांस टैक्स की तारीख में भी हुए बदलाव

वहीं एडवांस टैक्स की तारीख में भी बदलाव हुए है. अगर आप करदाता हैं तो 15 जून की तारीख आपके लिए काफी जरूरी है. जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी 10000 रुपये से ज्यादा है उन्हें कुल एडवांस टैक्स 15 प्रतिशत जमा करना होगा. वरना ब्याज देना पड़ सकता है.

 ATM ट्रांजेक्शन चार्ज में भी हुए बदलाव

अगर आप एटीएम ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं और या फिर बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि बैंक की साइड से आने वाले हर अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि बैंक कुछ एटीएम ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्ज को महंगा करने वाले हैं.  

PF में भी हुआ बदलाव

इस महीने अगर पीएफ से पैसे निकालते हैं तो आपको यूपीआई से पैसे निकालने की सुविधा मिल सकती है. पिछले दिनों एक जानकारी सामने आई थी कि टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. जब ये एक बार लागू हो जाएगा तो यूपीआई के जरिए पैसे निकाल सकेंगे.

 

Tags: EPFO new rulesLPG rate increasedRule Change 1st june 2026UPI transaction rules
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