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Rule Changes From 1st October 2026: अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, गैस सब्सिडी, UPI चार्ज से लेकर बस यात्रा तक, जानें कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

Rule Changes From 1st October 2026: माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया से लेकर कारोबारियों के UPI भुगतान तक में आपको कई तरह के बदलाव देखने के लिए मिलेंगे. इनमें से कई ऐसे बदलाव हैं, जो सीधेतौर पर आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपकी जेब और जीवन पर क्या सीधा असर पड़ेगा.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 25, 2026 5:56:01 PM IST

Rule Changes From 1st October 2026: अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, गैस सब्सिडी, UPI चार्ज से लेकर बस यात्रा तक, जानें कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर


Rule Changes From 1st October 2026: साल 2026 का अक्टूबर का महीना आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. इस महीने से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. सरकार इस महीने की शुरुआत से ही कई खास बदलाव लेकर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू LPG गैस सिलेंडर की सब्सिडी से लेकर दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के नियमों में बदलाव होने जा रहा है.
माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया से लेकर कारोबारियों के UPI भुगतान तक में आपको कई तरह के बदलाव देखने के लिए मिलेंगे. इनमें से कई ऐसे बदलाव हैं, जो सीधेतौर पर आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपकी जेब और जीवन पर क्या सीधा असर पड़ेगा. 

1 अक्टूबर से क्या होंगे नए बदलाव? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एक अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. दरअसल, एक अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्यकिया जा रहा है. इसके अलावा UPI भुगतान पर 15 अक्टूबर से नया MDR चार्ज लगाया जा रहा है, जिसका कारोबारी विरोध कर रहे हैं. वहीं, इसके अलावा दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है.
दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के नियमों में बदलाव किया गया है. अबसे अगर आप NRI से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऐसे में टीडीएस प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बना दिया गया है. वहीं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. 

लोगों की जेब पर कैसे पड़ेगा असर? 

देखा जाए तो एक अक्टूबर से हो रहे बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर कई तरीकों से पड़ सकता है. यूपीआई के भुगतान से व्यापारियों के काम पर असर पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि यह चार्ज व्यापारी किसी तरीके से ग्राहक से भी वसूल सकते हैं. इसके साथ ही डीटीसी की मुफ्त यात्रा में हो रहे बदलाव से भी लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. वहीं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे हो सकता है आम जनता की पॉकेट पर इसका सीधा असर देखने के लिए मिल सकता है.

Tags: Rule Changes 1st October 2026
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