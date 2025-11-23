Home > व्यापार > Robert Kiyosaki: ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक ने अचानक करोड़ों के Bitcoin क्यों बेच दिए? बताया अपना राज़, वजह सुनकर हो जाएंगे हैरान

रॉबर्ट कियोसाकी ने हाल ही में करोड़ों के Bitcoin बेचकर सर्जरी सेंटर और बिलबोर्ड बिज़नेस में निवेश किया है. जानिए कैसे इस कदम से उन्हें हर महीने टैक्स-फ्री कैश-फ्लो मिलेगा, क्या है उनका नया फाइनेंशियल गेमप्लान.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 23, 2025 8:35:29 PM IST

फाइनेंशियल लेखक और ‘रिच डैड पुअर डैड’ जैसे मशहूर किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया है. X पर किए गए एक लंबें पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब $2.25 मिलियन के बिटकॉइन लिक्विडेट किए. ये वही कॉइन थे जिन्हें उन्होंने कुछ साल पहले लगभग $6,000 की कीमत पर खरीदा था. मार्केट गिरने के बाद इन्हें बेचकर उन्हें करीब $90,000 मिले.

कियोसाकी के मुताबिक, अब वह इस कैश का इस्तेमाल दो सर्जरी सेंटर खरीदने और एक बिलबोर्ड बिज़नेस में निवेश करने के लिए कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगले साल फरवरी से इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स से उन्हें हर महीने लगभग ₹22.8 लाख (करीब $27,500) का पॉजिटिव कैश-फ्लो मिलने लगेगा। उनकी मान्यता है कि यह नई कमाई टैक्स-फ्री भी होगी और उनके पहले से मौजूद रियल-एस्टेट और कैश-फ्लो एसेट्स में एक और मजबूत जोड़ बन जाएगी.

मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ

अपनी पोस्ट में उन्होंने ये भी साफ किया कि यह कदम उसी सोच का हिस्सा है जिसे वह सालों से सिखाते आए हैं सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतज़ार करने से बेहतर है ऐसे एसेट्स रखना जो हर महीने पैसे बनाएं. उन्होंने लिखा, “मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ,” और जोड़ा कि उनके सलाहकारों ने इस तरह की जानकारी पब्लिक करने से मना किया था, लेकिन उन्हें पारदर्शिता ज़रूरी लगती है.

यह भी दिलचस्प है कि उन्होंने यह सेल तब की, जब बिटकॉइन अपने ऑल-टाइम हाई $126,000 से तेजी से गिरकर करीब $80,600 तक आ चुका है. गिरावट के बावजूद कियोसाकी अभी भी बिटकॉइन को लेकर बेहद बुलिश हैं. उनका कहना है कि नए बिज़नेस से आने वाला कैश-फ्लो वह दोबारा बिटकॉइन खरीदने में लगाएंगे.

आपके पास अमीर बनने का क्या प्लान है?

उन्होंने यह भी समझाया कि उनकी इन्वेस्टमेंट रणनीति हर किसी के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि हर अमीर निवेशक चाहे वह वॉरेन बफेट हो या डोनाल्ड ट्रंप अपनी अलग सोच से पैसा बनाता है. पोस्ट के अंत में उन्होंने अपने दर्शकों से एक सीधा सवाल किया: “आपके पास अमीर बनने का क्या प्लान है?”

कियोसाकी ने साथ ही चेतावनी दी कि आने वाला दौर ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, इसलिए लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है. लेकिन उनका मुख्य संदेश वही रहा जो वह हमेशा से कहते आए हैं ऐसे एसेट्स बनाओ जो नियमित कमाई दें, और मार्केट ऊपर हो या नीचे, फाइनेंशियल साइकिल का समझदारी से फायदा उठाओ.

