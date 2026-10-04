Retirement Planning Tips: रिटायरमेंट के बाद भी नहीं होगी पैसों की टेंशन! फाइनेंशियल आजादी बनाए रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

Retirement Planning Tips: नौकरी के दौरान हर महीने लोगों को सैलरी मिलती है. लेकिन, नौकरी के दौरान हर महीने सैलरी आने से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI, मेडिकल खर्च और दूसरी जरूरतें आसानी से मैनेज हो जाती हैं. लेकिन, रिटायरमेंट के बाद नियमित सैलरी बंद हो जाती है और इसी के साथ लोगों का संघर्ष शुरु हो जाता है. इस समय सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि आगे के वर्षों में रोजमर्रा के खर्च, इलाज, महंगाई और अचानक आने वाली बड़ी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा कैसे उपलब्ध रहेगा.

इसलिए पहले से ही यानी नौकरी के समय से ही अगर रिटायरमेंट के लिए बजट बना लिया जाए या पैसों की बचत शुरु कर दी जाए तो ऐसे में आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है. चलिए जानते हैं फाइनेंशियल आजादी के लिए क्या करना चाहिए.

1. रिटायरमेंट के लिए अलग फंड तैयार करें

अगर आप रिटायरमेंट के लिए अभी से सोच रहे हैं तो ऐसे में सबसे बेहतर रहेगा कि रिटायरमेंट के लिए एक अलग फंड बनाने की कोशिश करें. इस पैसे को रोजमर्रा के खर्चों या अचानक आने वाले छोटे-मोटे खर्चों में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. अगर नौकरी के शुरुआती सालों से ही नियमित रूप से निवेश शुरू कर दिया जाए तो लंबे समय में छोटी-छोटी रकम भी बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकती है. इसके लिए अपनी आय बढ़ने के साथ रिटायरमेंट निवेश की राशि को भी धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है.

2. कर्ज को रिटायरमेंट से पहले कम खत्म करें

अगर आप रिटायरमेंट के लिए कोई फंड बना रहे हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के समय अगर बड़ी EMI चल रही हो तो नियमित आय बंद होने के बाद आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. इसलिए संभव हो तो रिटायरमेंट से पहले बड़े कर्ज को कम करने या खत्म करने की योजना बनानी चाहिए. खासकर होम लोन, पर्सनल लोन या दूसरे महंगे कर्ज की लागत को समझना जरूरी है. अगर आपके पास अतिरिक्त रकम है तो उसका इस्तेमाल निवेश बढ़ाने और कर्ज कम करने के बीच संतुलित तरीके से किया जा सकता है.

3. इमरजेंसी फंड बनाएं