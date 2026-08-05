RBI ने रेपो रेट को रखा बरकरार, EMI में नहीं मिलेगी कोई राहत, यहां पढ़ें – MPC की बैठक के 5 बड़े फैसले

RBI MPC Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखा है. इसका मतलब है कि अभी के लिए होम, कार और पर्सनल लोन सस्ते नहीं होंगे और न ही इनकी ईएमआई में कोई बदलाव होगा. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की 3 दिनों की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज यानी बुधवार (05 अगस्त, 2026) को इन फैसलों की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और उससे पैदा होने वाले महंगाई के दबाव को देखते हुए फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बैठक के 5 बड़े फैसले