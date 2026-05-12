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RBI ने क्यों रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस? अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा; जानें पूरी खबर

Sarvodaya Cooperative Bank license cancelled: मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया है. रिजर्व बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई पूंजी की कमी और कमाई की खराब संभावनाओं के कारण की गई है.

By: Shristi S | Published: May 12, 2026 8:55:59 PM IST

RBI ने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
RBI ने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया


RBI Cancels Bank License: मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया है. रिजर्व बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई पूंजी की कमी और कमाई की खराब संभावनाओं के कारण की गई है.

RBI ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा, और इसे अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति देना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक होगा. लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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बैंक कब स्थापित हुआ था?

सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि बैंक की स्थापना 24 अक्टूबर, 1974 को गुजरात के मेहसाणा में ₹0.55 लाख की शेयर पूंजी के साथ की गई थी. बैंक की शुरुआत स्वर्गीय मोतीलाल नगीनदास मनियार और स्वर्गीय कांतिभाई सोमाभाई मेहता के नेतृत्व में हुई थी.

RBI ने महाराष्ट्र में को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और इस उद्देश्य के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब RBI जमाकर्ताओं की सुरक्षा और शासन मानकों से संबंधित चिंताओं के बीच, आर्थिक रूप से कमजोर शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों पर अपनी निगरानी लगातार बढ़ा रहा है.

ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?

बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि वापस करने में असमर्थ होगा. हालांकि, जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के तहत ₹5 लाख तक के जमा बीमा दावों को प्राप्त करने के हकदार होंगे. RBI ने बताया कि 98.36% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. 31 मार्च, 2026 तक, निगम ने बैंक की बीमित जमाओं के लिए पहले ही ₹26.72 करोड़ वितरित कर दिए थे.

Paytm पेमेंट्स बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने Paytm पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि यह पेमेंट्स बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करने में विफल रहा था. RBI ने कहा कि बैंक का परिचालन इस तरह से किया जा रहा था जो इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था. RBI ने आगे बताया कि बैंक, उसे दिए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में तय शर्तों और नियमों का पालन करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से यह कार्रवाई ज़रूरी हो गई.

RBI के मुताबिक, बैंक ‘बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949’ के कुछ प्रावधानों का भी पालन नहीं कर रहा था. बयान के अनुसार, Paytm Payments Bank पर अब तुरंत प्रभाव से किसी भी तरह की बैंकिंग से जुड़ी गतिविधि करने पर रोक लगा दी गई है. यह ध्यान देने लायक बात है कि Paytm Payments Bank ने 23 मई, 2017 को एक पेमेंट्स बैंक के तौर पर अपना काम शुरू किया था.

Tags: bank newsmumbaiRBI
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