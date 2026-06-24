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स्मार्टफोन बाजार में आने वाला है ‘बैटरी मॉन्स्टर’! Redmi Note 17 Series के फीचर्स हुए लीक

टिपस्टर 'Digital Chat Station' की एक Weibo पोस्ट (चीनी भाषा से अनुवादित) के अनुसार Redmi चीन में एक नया मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. अफवाहों के मुताबिक इस हैंडसेट में 9,000mAh की बैटरी होगी. अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह किसी Redmi स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी में से एक होगी.

By: Anshika thakur | Published: June 24, 2026 12:31:14 PM IST

Redmi Note 17 Series
Redmi Note 17 Series


Redmi Note 17 Series: रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi Note 17 सीरीज जल्द ही चीन में कंपनी की नई मिड-रेंज लाइनअप के तौर पर लॉन्च होगी. हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई जानकारी कन्फर्म नहीं की है, लेकिन एक टिपस्टर ने आने वाले मॉडल्स के खास स्पेसिफिकेशन्स लीक कर दिए हैं. उम्मीद है कि इस सीरीज में पिछले मॉडल्स के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी होगी. साथ ही इन हैंडसेट्स में हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले, बेहतर ड्यूरेबिलिटी और Snapdragon 6 सीरीज के SoC होने की भी उम्मीद है.
 

Redmi Note 17 सीरीज लीक

 
टिपस्टर ‘Digital Chat Station’ की एक Weibo पोस्ट (चीनी भाषा से अनुवादित) के अनुसार Redmi चीन में एक नया मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. अफवाहों के मुताबिक इस हैंडसेट में 9,000mAh की बैटरी होगी. अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह किसी Redmi स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी में से एक होगी.
 
टिपस्टर का दावा है कि इस हैंडसेट में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला फ्लैट डिस्प्ले और तेज आवाज वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर होंगे. मजबूती के मामले में इसमें फ्लैगशिप-ग्रेड वॉटर रेजिस्टेंस और बेहतर ड्रॉप प्रोटेक्शन की सुविधा हो सकती है.
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi Note 17 सीरीज के फोन में Snapdragon 6 सीरीज का चिपसेट हो सकता है. हालांकि प्रोसेसर के खास मॉडल का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन अटकलें Snapdragon 6 Gen 5 की ओर इशारा कर रही हैं. Qualcomm पहले ही संकेत दे चुका है कि Redmi उन शुरुआती ब्रांड्स में से एक होगा जो इस चिपसेट वाले हैंडसेट को लॉन्च करेंगे.
 
Redmi Note 17 सीरीज के अलावा एक टिपस्टर ने 10,000mAh बैटरी वाले Redmi स्मार्टफोन के बारे में जानकारी शेयर की है. बताया जा रहा है कि यह अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे Note 17 Pro Max के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. उम्मीद है कि यह हैंडसेट चीन में अगस्त और सितंबर के बीच लॉन्च होगा.
 
खास बात यह है कि Redmi Note 17 लाइनअप हाल के हफ़्तों में चर्चा का विषय रहा है. इसे पहले Eurasian Economic Commission (EEC) सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया था जिससे इसके ग्लोबल लॉन्च का संकेत मिलता है. लिस्टिंग से पता चला कि Xiaomi ने ऑफिशियल लॉन्च से काफी पहले ही अपनी अगली पीढ़ी की Note सीरीज की तैयारी शुरू कर दी थी.
 
इसे GSMA डेटाबेस में भी देखा गया, जहां संबंधित मॉडल नंबरों के साथ ‘वनीला’ Redmi Note 17 दिखाई दिया. हालांकि, सर्टिफिकेशन से इन संभावित हैंडसेट्स के किसी भी स्पेसिफ़िकेशन का पता नहीं चला.

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