Redmi K90 Ultra का बड़ा धमाका! लॉन्च डेट, कीमत और धांसू फीचर्स ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

Redmi K90 Ultra: Xiaomi जल्द ही Redmi K90 Ultra लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह नया फोन गेमिंग पर फोकस करेगा और उम्मीद है कि इसमें 8,000mAh या उससे बड़ी बैटरी होगी. हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की तारीख या स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक से कुछ संकेत मिले हैं. Redmi K सीरीज का यह आने वाला फोन पिछले साल के Redmi K80 Ultra से बेहतर होने की उम्मीद है. Redmi K80 Ultra में MediaTek Dimensity 9400+ SoC और 144Hz रिफ़्रेश रेट वाला 6.83 इंच का डिस्प्ले है.

Redmi K90 Ultra: भारत में संभावित कीमत

कंपनी ने अभी तक Redmi K90 Ultra की कीमत का खुलासा नहीं किया है. हालांकि Xiaomi के प्रेसिडेंट लू वेइबिंग ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कन्फर्म किया है कि नया फोन लाइनअप में Redmi K90 Max से नीचे की कैटेगरी में होगा और इसकी कीमत लगभग CNY 3,000 (करीब ₹41,000) होगी.

तुलना के लिए 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Redmi K90 Max वैरिएंट की कीमत CNY 2,999 (करीब ₹40,000) है. इसके अलावा पिछले साल के Redmi K80 Ultra के बेस मॉडल (जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज थी) को CNY 2,599 (करीब ₹31,000) में लॉन्च किया गया था.

Redmi K90 Ultra: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (संभावित)

डिस्प्ले

हालांकि Redmi ने अभी तक आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है लेकिन हालिया लीक्स से पता चलता है कि इस हैंडसेट में 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 165Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला 6.89 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले हो सकता है. उम्मीद है कि इसमें कस्टम डुअल-स्पीकर सिस्टम, अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रीमियम मेटल फ्रेम होगा.

परफॉर्मेंस, OS

ऐसी चर्चा है कि Redmi K90 Ultra को खास तौर पर गेमिंग के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट हो सकता है. फोन में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्टिव कूलिंग सिस्टम और एक्टिव कूलिंग फैन हो सकता है. इसमें धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP68 रेटिंग होने की भी उम्मीद है. यह Android 16 पर आधारित HyperOS 3 के साथ लॉन्च हो सकता है.

कैमरा, बैटरी

Redmi K90 Ultra के कैमरा सेटअप के बारे में अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. इस फोन में Redmi K80 Ultra जैसा ही डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होगा. इसके फ्रंट में पिछले मॉडल की तरह ही 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है.