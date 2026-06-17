खराब निकला ऑनलाइन प्रोडक्ट? कस्टमर केयर पर भी नहीं हो रही सुनवाई, इस सरकारी हेल्पलाइन पर करें शिकायत

Online Product Complain: ऑनलाइन शॉपिंग आज लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, घरेलू सामान और किराना तक के सामान के लिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने खरीदारी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी सामने आती हैं. कई बार ग्राहकों को ऑर्डर किया गया सामान खराब स्थिति में मिलता है, तो कभी नकली या गलत प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दी जाती है. कुछ मामलों में रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया भी काफी मुश्किल हो जाती है. कुछ ग्राहक कस्टमर केयर का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार कोई सकारात्मक जवाब या हल नहीं निकलता है.

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं. अर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में एक सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कहां कर सकते हैं शिकायत?

अगर आपको कोई गलत या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो ऐसे में सबसे पहले आप कस्टमर केयर पर ही शिकायत करें. अगर आपकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो ऐसे में आप आगे की शिकायत के लिए कहीं और जा सकते हैं. हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन दी गई है, जिसकी मदद से आप अपनी समस्या का हल कर सकते हैं. ऐसी समस्याओं के लिए आप 1915 पर शिकायत कर सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन कर सकते हैं.

कब और कौन कर सकता है शिकायत?

अगर आपको गलत प्रोडक्ट मिला है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. शिकायत दर् कराने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. शिकायत से पहले आपके पास प्रोडक्ट का बिल, रसीद और पेमेंट के भुगतान की डिटेल होनी चाहिए. अगर आपका प्रोडक्ट खराब है तो ऐसे में उसकी फोटो खींचकर रख लें और इसके बाद आगे की प्रक्रिया करें. सभी रिकॉर्ड्स के साथ शिकायत करने पर आपकी समस्या का हल जल्दी हो सकता है.