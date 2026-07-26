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स्टेशन पहुंचते ही पता चला ट्रेन कैंसिल? घबराएं नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड बचाएगी आपका समय, पैसा और परेशानी!

Train Cancelled What to Do: जब आप किसी स्टेशन पर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो चिंता होना आम बात है. बारिश ने पूरे वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क में रुकावट पैदा कर दी है.

By: Shristi S | Published: July 26, 2026 11:34:01 PM IST

स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन कैंसिल हो जाए तो क्या करें?
स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन कैंसिल हो जाए तो क्या करें?


Train Cancel Step by Step Guide: जब आप किसी स्टेशन पर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो चिंता होना आम बात है. बारिश ने पूरे वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क में रुकावट पैदा कर दी है. 

बिलिमोरा जंक्शन और घोलवड-उमरगाम सेक्शन पर पटरियों पर पानी भरने और बजरी के कटाव के कारण वंदे भारत, शताब्दी और कर्णावती एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें अचानक कैंसिल कर दी गई हैं. राजस्थान से मुंबई जाने वाले हज़ारों यात्री अभी प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए हैं. अगर आप कभी ऐसी ही स्थिति में हों, तो घबराएं नहीं. जानें ऐसी स्थिति में क्या करें.

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सबसे पहले, ट्रेन का स्टेटस चेक करें

स्टेशन पर अक्सर अफवाहें फैलती हैं, इसलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय, अपनी ट्रेन का स्टेटस खुद चेक करें. पता करें कि ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल है या सिर्फ़ थोड़ी कैंसिल है. ऐसा करने के लिए-

  • NTES ऐप या वेबसाइट पर लाइव स्टेटस चेक करें.
  • IRCTC ऐप में अपनी बुकिंग खोलें.
  • रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें.
  • स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर पूछताछ करें.

अगर आपके पास ई-टिकट है तो क्या करें?

अगर आपने IRCTC से ई-टिकट बुक किया है और रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी है, तो ज़्यादातर मामलों में, टिकट को अलग से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. तय नियमों के मुताबिक, रेलवे आपके बैंक अकाउंट में पूरा किराया रिफंड कर देता है. हालांकि, हमेशा अपने IRCTC अकाउंट में रिफंड स्टेटस चेक करें.

काउंटर टिकट होल्डर्स को क्या करना चाहिए?

अगर टिकट रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर से खरीदा गया था, तो आपको इसे पास के रिज़र्वेशन काउंटर पर कैंसिल करना होगा. नियमों के मुताबिक, ट्रेन कैंसिल होने पर पूरा रिफंड मिलता है. इसलिए अपना टिकट सेफ रखें और देर न करें.

अगर सफ़र अर्जेंट हो तो क्या करें?

  • अगर आपको उसी दिन अपनी मंज़िल पर पहुंचना है, तो सिर्फ़ ट्रेन का इंतज़ार करने के बजाय दूसरे ऑप्शन पर सोचें.
  • क्या उसी रूट पर किसी दूसरी ट्रेन में सीटें खाली हैं?
  • क्या कोई बस सर्विस अवेलेबल है?
  • अगर ज़रूरी हो, तो बाकी सफ़र पूरा करने के लिए पास के शहर के लिए दूसरी ट्रेन लें.
  • खर्च कम करने के लिए कैब-शेयरिंग या कारपूलिंग ऑप्शन देखें.
  • कभी-कभी, थोड़ा अलग रास्ता लेने से आप समय पर अपनी मंज़िल तक पहुंच सकते हैं.

अगर ट्रेन थोड़ी देर के लिए कैंसिल हो जाए तो क्या होगा?

हर कैंसिल ट्रेन पूरी तरह से रुकी हुई नहीं होती. कई ट्रेनें तो सिर्फ़ आधे रास्ते तक ही चलती हैं. ऐसे में, ट्रेन जिस स्टेशन पर जा रही है, उसे चेक कर लें. वहां से आप बस, दूसरी ट्रेन या टैक्सी ले सकते हैं. इससे पूरी यात्रा कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

अगर आप किसी स्टेशन पर फंस जाते हैं, तो ये करें?

  • अपना मोबाइल फ़ोन पूरी तरह चार्ज रखें.
  • अपने परिवार को अपनी लोकेशन के बारे में बताएं.
  • अपने साथ खाने-पीने की चीज़ें रखें.
  • किसी भी अपडेट के लिए रेलवे की घोषणाएं लगातार सुनते रहें.
  • सोशल मीडिया पर अफवाहों पर विश्वास न करें.

रेलवे हेल्पलाइन नंबर याद रखें

मुश्किल समय में रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 बहुत काम आता है. आप यहां ट्रेन कैंसिलेशन की जानकारी, लाइव स्टेटस, रिफ़ंड और दूसरी ज़रूरी जानकारी पा सकते हैं.

यात्रा करने से पहले हमेशा ये 5 काम करें

  • ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस चेक करें.
  • IRCTC या NTES पर अपडेट देखें.
  • ज़रूरत हो तो 139 हेल्पलाइन पर कॉल करें.
  • स्टेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखें.
  • बारिश के मौसम में एक बैकअप ट्रैवल प्लान रखें.

Tags: IRCTCtrain newsVande Bharat
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