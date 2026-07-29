KYC के नाम पर ठगी का नया तरीका, ‘2 घंटे में बंद होगा बैंक अकाउंट!’ कहकर कर रहे हैं फ्रॉड, RBI ने बताए बचने के आसान तरीके

KYC scam Fraud: आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. लेकिन, जितनी तेजी से देश में डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है उतनी ही तेजी से साइबर अपराधियों की फ्रॉड करने की क्षमता भी बढ़ रही है. आजकल लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नाम पर भी साइबर ठगी करने लगे हैं. दरअसल, साइबर अपराधी खुद को बैंक कर्मचारी या फिर RBI अधिकारी बताकर लोगों को फोन, SMS, ईमेल या WhatsApp के जरिए संपर्क करते हैं और दावा करते हैं कि अगर KYC अपडेट नहीं किया गया तो 2 घंटे में आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा या उस पर लेनदेन रोक दिया जाएगा.

ऐसे में कई बार ग्राहक घबराकर उनकी बात मान लेते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं. इससे बचने के लिए RBI ने लोगों को अलर्ट कर कुछ आसान स्टेप्स में बचने के बारे में बताया है.

कैसे करते हैं KYC के नाम पर फ्रॉड?

स्कैमर्स आपसे संपर्क करके आपकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं, जिसके दम पर वे फ्रॉड को अंजाम देते हैं. वे इस तरह से आपको डराते हैं और जल्दी-जल्दी में आपसे केवाईसी करने के लिए कहते हैं कि आप घबराकर जल्दी से अपनी डिटेल बता दें. आप द्वारा तैयार हो जाने पर स्कैमर्स एक लिंक भेजते हैं, जिसपर क्लिक और आपसे OTP, PIN या पासवर्ड की मांग करते हैं. लिंक पर क्लिक करने के साथ ही सभी जानकारियां साझा कर देने से आपके साथ स्कैम हो सकता है. इसलिए इस तरह का मैसेज आने पर आपको सतर्कता से काम लेना चाहिए.

RBI ने बताया बचने के आसान तरीके

RBI ने इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कुछ आसान तरीके शेयर किए हैं. अगर कोई मैसेज आए और आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए कह रहा है, तो वहीं रुक जाइए. फर्जी जल्दबाजी साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा संकेत होती है. कुछ मिनट रुककर सोचने से आप बड़ी ठगी से बच सकते हैं.

RBI का दूसरा तरीका है ‘सोचें हमेशा याद रखें कि बैंक KYC अपडेट करने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए नहीं कहते हैं. अगर कोई मैसेज भेजकर KYC अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है तो उसपर बिलकुल भरोसा नहीं करना चाहिए. आपको सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ब्रांच से एक बार कंफर्म जरूर करना चाहिए.

RBI का तीसरा तरीका है ‘सावधानी बरतें’…. किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए. OTP, PIN और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. इससे साइबर अपराधी आपकी डिटेल का फायदा उठा सकते हैं. छोटी-सी लापरवाही आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है.