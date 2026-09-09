Home > व्यापार > Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम

Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम

ऐसी स्थिति में अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं क्या सिर्फ क्रेडिट कार्ड मिल जाने से वह एक्टिव माना जाएगा? अगर कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा? कुछ लोग मानते हैं कि इससे उनके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 12:21:04 PM IST

Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम


Credit Card Rules: आजकल बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर देती हैं. कहीं शॉपिंग पर डिस्काउंट मिलता है, तो कहीं रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. कई जगहों पर मूवी टिकट में छूट मिलती है. इतने ऑफर और फायदे देखकर कई बार यूजर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं. कई बार फ्लिपकार्ट और अमेजन पर क्रेडिट कार्ड पर हजारों की छूट देखकर भी लोग कार्ड बनवा लेते हैं. इसके बाद कार्ड घर तक भी पहुंच जाता है, लेकिन बाद में इस्तेमाल की जरूरत न होने के कारण कुछ लोग उसे एक्टिवेट नहीं करते.
ऐसी स्थिति में अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं क्या सिर्फ क्रेडिट कार्ड मिल जाने से वह एक्टिव माना जाएगा? अगर कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा? कुछ लोग मानते हैं कि इससे उनके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए कंपनी या बैंक, (जिसका आपने कार्ड बनवाया है) को ग्राहक से पहले परमिशन लेनी होती है. ग्राहक अगर उसे एक्टिव करने के लिए कह रहा है तो ही बैंक द्वारा उसे एक्टिव किया जाएगा. अगर वह कार्ड एक्टिव नहीं हुआ है तो ऐसे में  बैंक या कार्ड कंपनी को बिना किसी शुल्क लिए उस क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करना होता है. अगर आप कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में closure request डालकर उसे आधिकारिक तौर पर बंद करा सकते हैं. 

क्या Unactivated Credit Card से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा?

अगर आप क्रेडिट कार्ड को घर लाते हैं और उसे एक्टिवेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर पड़ेगा. RBI के नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड एक्टिव होने से पहले कार्ड देने वाला बैंक या कंपनी उसे क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों को रिपोर्ट नहीं करेगा. अगर ऐसी जानकारी दे दी गई तो उसे वापस भी लिया जा सकता है. हालांकि, अगर आपने कार्ड को एक्टिवेट कर दिया है, उसका इस्तेमाल शुरू किया है और बाद में बिल समय पर नहीं भरा तो ऐसे में निश्चितौर पर आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है.

Tags: Credit Card Ruleshome-hero-pos-7
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम
Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम
Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम
Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम