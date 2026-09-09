Credit Card Rules: सिर्फ ऑफर देखकर ले लिया क्रेडिट कार्ड और नहीं किया Activate? अब फायदा होगा या नुकसान? जानें RBI के नियम

Credit Card Rules: आजकल बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर देती हैं. कहीं शॉपिंग पर डिस्काउंट मिलता है, तो कहीं रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. कई जगहों पर मूवी टिकट में छूट मिलती है. इतने ऑफर और फायदे देखकर कई बार यूजर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं. कई बार फ्लिपकार्ट और अमेजन पर क्रेडिट कार्ड पर हजारों की छूट देखकर भी लोग कार्ड बनवा लेते हैं. इसके बाद कार्ड घर तक भी पहुंच जाता है, लेकिन बाद में इस्तेमाल की जरूरत न होने के कारण कुछ लोग उसे एक्टिवेट नहीं करते.

ऐसी स्थिति में अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं क्या सिर्फ क्रेडिट कार्ड मिल जाने से वह एक्टिव माना जाएगा? अगर कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा? कुछ लोग मानते हैं कि इससे उनके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए कंपनी या बैंक, (जिसका आपने कार्ड बनवाया है) को ग्राहक से पहले परमिशन लेनी होती है. ग्राहक अगर उसे एक्टिव करने के लिए कह रहा है तो ही बैंक द्वारा उसे एक्टिव किया जाएगा. अगर वह कार्ड एक्टिव नहीं हुआ है तो ऐसे में बैंक या कार्ड कंपनी को बिना किसी शुल्क लिए उस क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करना होता है. अगर आप कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में closure request डालकर उसे आधिकारिक तौर पर बंद करा सकते हैं.

क्या Unactivated Credit Card से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा?