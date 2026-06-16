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RBI New Rule: इन इंश्योरेंस का मिलेगा फुल रिफंड,आसानी से मिलेगा लोन; RBI के इस नए नियम ने उड़ाए बैंकों के होश

RBI New Rule: लोन के साथ इंश्योरेंस थोपना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी है.लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बैंक कर्मचारी होम लोन अप्रूव करने के लिए उन पर अपनी ही पार्टनर कंपनी से इंश्योरेंस खरीदने का दबाव डालते हैं. RBI ने इस ज़बरदस्ती की बंडलिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 16, 2026 12:12:38 PM IST

अब बैंक नहीं बेच पाएंगे आपकी मर्जी के बिना कोई भी फालतू प्रोडक्ट
अब बैंक नहीं बेच पाएंगे आपकी मर्जी के बिना कोई भी फालतू प्रोडक्ट


RBI New Rule:  अगर आप कभी होम लोन लेने के लिए बैंक गए हैं और आपको इंश्योरेंस ऑफ़र करने के लिए मजबूर किया गया है, या बैंकिंग ऐप खोलते ही आपको बेवजह लोन पॉप-अप परेशान करते हैं, तो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) आपके लिए एक ज़रूरी और राहत देने वाली खबर लेकर आया है. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 15 जून, 2026 को एक अहम ऑर्डर जारी किया, जिसमें डिजिटल ऐप पर कस्टमर्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बरदस्ती बंडलिंग (एक प्रोडक्ट को दूसरे के साथ थोपना), मिस-सेलिंग और दूसरे तरीकों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है.

यह नया नियम 1 जनवरी, 2027 से पूरी तरह लागू होगा, जिससे बैंकों को अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लगभग साढ़े छह महीने का समय मिलेगा. आइए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि RBI का यह फ़ैसला आपके बैंकिंग अनुभव को कैसे बदलेगा.

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मिस-सेलिंग क्या है?

  • पहली बार, RBI ने कानूनी तौर पर मिस-सेलिंग, यानी गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने को डिफाइन किया है. इसमें चार सिचुएशन शामिल हैं:
  • कस्टमर की ज़रूरतों और प्रोफ़ाइल को समझे बिना बेकार प्रोडक्ट बेचना.
  • गलत या अधूरी जानकारी देकर चालाकी से किसी स्कीम को आगे बढ़ाना.
  • कस्टमर की साफ़ सहमति के बिना किसी प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना.
  • होम लोन या पर्सनल लोन के बदले इंश्योरेंस खरीदने पर कोई शर्त लगाना.

वापस करना होगा पूरा पैसा

अगर यह गलती साबित हो जाती है, तो बैंक को कस्टमर का पूरा पैसा वापस करना होगा और हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी. कस्टमर बैंक से एग्रीमेंट मिलने के 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.लोन के साथ इंश्योरेंस थोपना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी है.लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बैंक कर्मचारी होम लोन अप्रूव करने के लिए उन पर अपनी ही पार्टनर कंपनी से इंश्योरेंस खरीदने का दबाव डालते हैं. RBI ने इस ज़बरदस्ती की बंडलिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अगर बैंक को होम लोन के लिए ‘लोन प्रोटेक्शन प्लान’ चाहिए, तो वह इसकी ज़रूरत बता सकता है. हालांकि, कस्टमर किसी भी कंपनी से यह इंश्योरेंस खरीदने के लिए आज़ाद है; बैंक उन्हें अपने पार्टनर से इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.

डिफ़ॉल्ट सेटिंग अब “हां” नहीं होगी

कुछ समय पहले तक, डिजिटल ऐप या फ़ॉर्म पर “मैं सहमत हूँ” बॉक्स पहले से टिक किया होता था, जिससे ग्राहक अनजाने में सहमत हो जाते थे. अब, डिजिटल स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट रूप से “नहीं” या “मैं सहमत नहीं हूँ” दिखेगा. जब तक ग्राहक जान-बूझकर “हाँ” नहीं दबाता, कोई भी सर्विस एक्टिवेट नहीं होगी. बैंक को हर प्रोडक्ट के लिए अलग से मंज़ूरी लेनी होगी. लोन की मंज़ूरी को इंश्योरेंस बेचने की मंज़ूरी नहीं माना जाएगा.

 9 से 7 बजे के बाद कोई कॉल नहीं

सीधे बैंक कर्मचारियों के बजाय, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) अक्सर ग्राहकों को परेशान करते थे. अब, वे सीधे RBI के रडार पर हैं. ये एजेंट ग्राहकों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं. वे बिना इजाज़त के आपके घर या ऑफ़िस नहीं आ सकते.बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी ऑथराइज़्ड एजेंट की लिस्ट डालनी होगी. अगर वे बैंक ब्रांच के अंदर काम करते हैं, तो ग्राहकों को कन्फ्यूज़ करने से बचाने के लिए उनकी यूनिफ़ॉर्म या ID कार्ड बैंक कर्मचारियों से अलग होने चाहिए.

 11 डिजिटल ट्रिक्स पर बैन

RBI ने साफ़ तौर पर 11 डिजिटल ट्रिक्स की एक लिस्ट जारी की है, जिनका इस्तेमाल बैंक अपने ऐप्स या वेबसाइट पर कस्टमर्स को फंसाने के लिए नहीं कर सकते.

  • गलत अर्जेंसी: लोन ऑफ़र के नीचे “जल्दी करें” या “ऑफ़र खत्म होने वाला है” जैसे टाइमर जोड़ना ताकि कस्टमर्स बिना सोचे-समझे मान जाएं.
  • बास्केट स्नीकिंग: लोन के लिए अप्लाई करते समय चुपके से लोन प्रोटेक्शन या फ्रॉड कवर चार्ज जोड़ना.
  • कन्फर्म शेमिंग: अगर कोई कस्टमर ऑफ़र मना करता है, तो बटन पर “नहीं, मुझे अपना अकाउंट सुरक्षित नहीं चाहिए” लिख दें, जिससे कस्टमर अपनी पसंद को लेकर हिचकिचाए.
  • ज़बरदस्ती एक्शन: पॉप-अप ऐड पर क्लोज़ (X) बटन दबाने के बाद भी आपको लोन पेज पर रीडायरेक्ट करना.
  • सब्सक्रिप्शन ट्रैप: क्रेडिट कार्ड या प्लान को एक्टिवेट करना आसान बनाना, लेकिन ऐप में इसे कैंसिल करने का ऑप्शन ढूंढना नामुमकिन बनाना.
  • इंटरफ़ेस इंटरफेरेंस: बैंक द्वारा प्रमोट किए गए ऑप्शन को चमकीले रंगों में दिखाना, जबकि “अकाउंट बंद करना” जैसे ऑप्शन को छिपाना.
  • बेट एंड स्विच: किसी विज्ञापन में कम इंटरेस्ट रेट दिखाना और फिर अप्लाई करते समय उसे बढ़ा देना; या “लाइफटाइम फ्री” का दावा करना और फिर बाद में छिपे हुए चार्ज जोड़ना.
  • ड्रिप प्राइसिंग: प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज शुरू में दिखाने के बजाय आखिर में दिखाना.
  • छिपा हुआ विज्ञापन: ऐसे नोटिफ़िकेशन भेजना जो ज़रूरी बैंक अलर्ट लगते हैं, लेकिन असल में किसी नए लोन प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे होते हैं.
  • नागिंग: कस्टमर के एक बार “नहीं” कहने के बाद भी बार-बार डेटा या कुकीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगना.
  • ट्रिक वर्डिंग: कन्फ्यूज़ करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसे “अगर आप ऑफ़र नहीं चाहते हैं, तो कृपया इस बॉक्स को अनचेक करें.”
    फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी चिंता जताई है.

Tags: RBI
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