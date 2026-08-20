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FD New Rules: 1 अक्टूबर से FD के नियमों में होगा बदलाव, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, रोजाना अपडेट होंगी नई ब्याज दरें

हालांकि, इन बदलावों से रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले रिटर्न में कोई बड़ा बदलाव या खास अंतर देखने के नहीं मिल सकता है. लेकिन, अब FD के ब्याज दरों के नियम बैंकों द्वारा और ज्यादा पारदर्शी बनाए जाएंगे.

By: Kunal Mishra | Published: August 20, 2026 6:17:03 PM IST

FD New Rules: 1 अक्टूबर से FD के नियमों में होगा बदलाव, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, रोजाना अपडेट होंगी नई ब्याज दरें


FD New Rules: अगर आप बैंक में FD कराने जा रहे हैं तो ऐसे में नियमों को जान लें तो अच्छा होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों द्वारा जमा पर ब्याज दरें देने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. माना जा रहा है कि नए बदलाव के तहत बैंकों की ब्याज दर व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की बात कही जा रही है.
हालांकि, इन बदलावों से रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले रिटर्न में कोई बड़ा बदलाव या खास अंतर देखने के नहीं मिल सकता है. लेकिन, अब FD के ब्याज दरों के नियम बैंकों द्वारा और ज्यादा पारदर्शी बनाए जाएंगे. 

रोजाना अपडेट होंगी ब्याज दरें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FD की ब्याज दरें अब से अलग-अलग बैंकों द्वारा अपनी वेबसाइट पर यह ब्याज दरें अपडेट कर दी जाएंगी. खासकर बैंकों को बल्क डिपॉजिट की दरों को सुबह 10 बजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. RBI द्वारा इसके लिए केवल 10 मिनट का ही ग्रेस टाइम दिया गया है. 10 बजकर 10 मिनट तक सभी ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. इससे आप किसी भी FD के ब्याज की जानकारी ले सकेंगे. 

बल्क डिपॉजिट पर तय की जा सकेंगी दरें 

देखा जाए तो बैंक डिपॉजिट से जुड़े नए नियम कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) के साथ ही साथ लोकल एरिया बैंकों के साथ ही साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होंगे. बैंकों को 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की दरें तय करने की आजादी रहेगी. बैंक नई गाइडलाइन के तहत ऐसा आसानी से कर पाएंगी.

Tags: FD New Rules
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