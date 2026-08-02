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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे FD के नियम! RBI का बड़ा फैसला, निवेशकों के लिए जानना बेहद जरूरी

RBI new deposit rules 2026: नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. गौरतलब है कि ये नियम कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों (RRBs), लोकल एरिया बैंकों, पेमेंट बैंकों और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होंगे.

By: Anshika thakur | Published: August 2, 2026 4:07:07 PM IST

RBI new deposit rules 2026
RBI new deposit rules 2026


RBI new deposit rules 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार 30 जुलाई को जारी एक नोटिस में डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. गौरतलब है कि ये नियम कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों (RRBs), लोकल एरिया बैंकों, पेमेंट बैंकों और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होंगे.

ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बदलावों से रिटेल टर्म डिपॉजिट में कोई तुरंत या बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है हालांकि इनसे ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंकों को बल्क डिपॉजिट के मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी.

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यहां RBI के संशोधित नियमों और डिपॉज़िटर व बैंकों से जुड़ी सभी अहम बातों का विवरण दिया गया है:

ब्याज दरों में पारदर्शिता

डिपॉजिट (बल्क डिपॉजिट सहित) पर ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश की गई दर सूची के अनुसार ही होंगी. हालांकि बल्क डिपॉजिट के मामले में ब्याज दरें हर कामकाजी दिन सुबह 10:00 बजे बैंक की वेबसाइट पर दिखाई जाएंगी जिसमें 10 मिनट का ग्रेस पीरियड (छूट का समय) शामिल होगा यानी ये दरें सुबह 10:10 बजे तक पब्लिश कर दी जाएंगी.

ब्याज दरों में एकसमानता

सभी तरह की जमा राशियों (बल्क डिपॉजिट सहित) पर मिलने वाली ब्याज दरें सभी ब्रांच और सभी ग्राहकों के लिए एकसमान होंगी. बैंक के किसी भी ऑफिस में एक ही तारीख को स्वीकार की गई समान राशि की जमा राशियों पर ब्याज के भुगतान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.

अलग-अलग ब्याज दरों की व्यवस्था

बैंकों को बड़ी जमा राशि (बल्क डिपॉजिट) पर अलग-अलग ब्याज दरें देने की छूट होगी. ऐसा करने के लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक – एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट) निर्देश 2025 में बताए गए लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (LCR) फ्रेमवर्क के तहत जमा या बिना गारंटी वाले होलसेल फ़ंडिंग पर लागू दरों को ध्यान में रखना होगा.

क्या FD की ब्याज दरें बदलेंगी?

RBI के संशोधित नियमों में 1 अक्टूबर से लागू होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में किसी खास बढ़ोतरी या कटौती का जिक्र नहीं है. बैंक लिक्विडिटी (कैश की उपलब्धता), फंडिंग की लागत और बाजार की स्थितियों जैसे मुख्य कारकों के आधार पर जमा दरों का निर्धारण करेंगे.

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