RBI Repo Rate: आपकी EMI बढ़ेगी या मिलेगी बड़ी राहत? RBI गवर्नर ने ब्याज दर और लोन पर क्या कहा?

RBI monetary policy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं, मिडल ईस्ट के तनाव और महंगाई के खतरों को देखते हुए समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया. इसके साथ ही बैंक ने अपने नीतिगत रुख को भी न्यूट्रल बनाए रखा है.

वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की इस दूसरी द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे घोषित करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 3 से 5 जून तक चली इस बैठक में देश-दुनिया के आर्थिक हालातों पर बारीकी से चर्चा की गई. इसके बाद ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) के तहत नीतिगत रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 5.25% रखने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया.

ब्याज दरों की मौजूदा स्थिति

रेपो रेट: 5.25% (यथावत)

स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट: 5.00%

मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट: 5.50%

बैंक रेट: 5.50%

आम आदमी पर क्या असर होगा?

सरल शब्दों में कहें तो रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उनकी छोटी अवधि की जरूरतों के लिए कर्ज देता है. जब भी इस रेट में बदलाव होता है, तो सीधे आपकी जेब पर असर पड़ता है. अगर रेपो रेट बढ़ता है, तो होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन महंगे हो जाते हैं. वहीं, इसमें कटौती होने से लोन सस्ते होते हैं, जिससे बाजार में खरीदारी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं. फिलहाल रेट न बढ़ने से आपकी ईएमआई (EMI) पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि दुनिया इस समय कई बड़े संकटों से जूझ रही है. प्रमुख व्यापारिक रास्तों और सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं, बाजारों में उतार-चढ़ाव है और बिजनेस जगत में भी थोड़ी झिझक देखी जा रही है.

हालांकि, उन्होंने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा, ‘दुनिया भर में चल रही इस उथल-पुथल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलू पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर स्थिति में हैं.’ गवर्नर ने साफ किया कि भारत बाहरी झटकों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन हमें इस समय का उपयोग अपनी आर्थिक ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए करना होगा. उन्होंने कहा, ‘हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना तो करना ही है, साथ ही इसे अपनी आत्मनिर्भरता और मजबूती को बढ़ाने के एक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए.’

ग्लोबल मार्केट पर भी है नजर

आरबीआई गवर्नर ने पश्चिम एशिया के तनाव, कच्चे तेल (ऊर्जा) की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इस समय फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक ग्रोथ को बचाने के साथ-साथ महंगाई पर भी काबू पाना है. कुछ बड़े देशों के केंद्रीय बैंक तो आने वाले समय में अपनी नीतियां और सख्त कर सकते हैं.

शेयर बाजार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की धूम के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी दिख रही है, लेकिन महंगाई और कर्ज के बढ़ते बोझ की वजह से बॉन्ड मार्केट अभी भी दबाव में हैं.

लगातार दूसरी बार राहत

आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में हुई एमपीसी की बैठक में भी रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 5.25 प्रतिशत पर ही रखने का फैसला लिया गया था.