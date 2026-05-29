ना फटेगा ना गलेगा, RBI लाने वाला है चमत्कारी नोट; कागज की करेंसी को कहेंगे बाय-बाय?

RBI Plastic Currency Notes: करेंसी की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारत में पॉलीमर बैंकनोट लाने पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है. सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी नोट लाने के प्रस्ताव पर RBI की पटना और मुंबई में हुई पिछली दो बोर्ड मीटिंग में चर्चा हुई थी. इस कदम पर इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि पारंपरिक पेपर करेंसी के मुकाबले पॉलीमर नोटों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और वे ज्यादा समय तक चलते हैं.

कम होगा प्रोडक्शन कॉस्ट

बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सूत्र के हवाले से बताया, “अभी इस्तेमाल हो रहे पेपर नोटों के मुकाबले ऐसे नोटों की प्रोडक्शन कॉस्ट में साफ फ़ायदे हैं. इसके अलावा ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (ATM) पॉलीमर-बेस्ड नोट निकाल सकेंगी. हमारे पास अब ऐसा करने की सुविधा है.”

पायलट प्रोजेक्ट की भी योजना

बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि सेंट्रल बैंक पॉलीमर बैंकनोट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की भी योजना बना रहा है जिसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है.

कागज के करेंसी को छापने की लागत बढा

FY25 के लिए RBI की सालाना रिपोर्ट से पता चला है कि कागज के करेंसी नोट छापने का खर्च पिछले फाइनेंशियल ईयर के 5,101.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,372.8 करोड़ रुपये हो गया. बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बताया कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से बैंकनोट छपाई की ज़्यादा डिमांड की वजह से हुई.

वापस लिए गए 23.8 बिलियन खराब नोट

रिपोर्ट में गंदे करेंसी नोटों को ठिकाने लगाने की बढ़ती चुनौती पर भी ज़ोर दिया गया. FY25 के दौरान लगभग 23.8 बिलियन गंदे बैंक नोट वापस लिए गए जो पिछले साल के 21.24 बिलियन नोटों से 12.3 प्रतिशत ज़्यादा है. बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बताया कि फेंके गए ज़्यादातर नोट 500 रुपये के थे उसके बाद 100 रुपये के नोट थे.

डिजिटल पेमेंट के बावजूद बढ़ी कैस की मांग

सर्कुलेशन में करेंसी भी तेजी से बढ़ती रही. बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि 15 मई तक सर्कुलेशन में करेंसी साल-दर-साल 11.5 परसेंट बढ़कर रिकॉर्ड 42.86 ट्रिलियन रुपये हो गई. कुल मिलाकर, FY27 के पहले डेढ़ महीनों में सर्कुलेशन में करेंसी 1.15 ट्रिलियन रुपये बढ़ी, जो डिजिटल पेमेंट में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद कैश की लगातार मांग को दिखाता है.

बिजनेस स्टैंडर्ड ने आगे बताया कि हाल के सालों में 10 रुपये और 20 रुपये जैसे कम कीमत वाले करेंसी नोटों की मांग मजबूत बनी हुई है. हालांकि सर्कुलेशन में करेंसी की कुल वैल्यू में उनका हिस्सा कम रहा है. पिछले दो सालों में 10 रुपये के नोटों का कुल करेंसी वैल्यू में सिर्फ 0.7 परसेंट हिस्सा था, जबकि 20 रुपये के नोटों का 0.8 परसेंट हिस्सा था.

सिक्कों का इस्तेमाल

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ाने के RBI के प्रयासों से मनचाहा नतीजा नहीं मिला है. सिक्कों की सप्लाई FY24 में लगभग 1.2 बिलियन पीस से बढ़कर FY25 में 1.5 बिलियन पीस हो गई. इनमें से, Rs 5 के सिक्के लगभग 800 मिलियन पीस थे, इसके बाद लगभग 400 मिलियन Rs 20 के सिक्के थे.

UPA सरकार का पॉलीमर बैंकनोट प्रोजेक्ट

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2012 में उस समय की UPA सरकार ने पांच शहरों में Rs 10 के पॉलीमर बैंकनोट के एक बिलियन पीस के फील्ड ट्रायल को मंज़ूरी दी थी. उस समय, सरकार ने कहा था कि इसका मुख्य मकसद नकली नोटों पर रोक लगाने के बजाय उनकी ड्यूरेबिलिटी और शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाना है. हालांकि टेक्नोलॉजी की दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को आखिरकार रोक दिया गया.