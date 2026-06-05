RBI ने 5.25% पर ही बरकरार रखा Repo Rate, EMI घटेगी या बढ़ेगी? जानें GDP पर क्या बोले RBI गर्वनर

RBI Keeps Repo Rate At 5.25%: भारतीय रिजर्व बैंक ने (RBI) रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही बनाए रखा है. यह लगातार दूसरी बार है, जब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है. आरबीआई द्वारा शुक्रवार को नीतिगत दर रेपो को उम्मीद के मुताबिक 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत और खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है. हालांकि, यह फैसला उन लोगों के लिए थोड़ा लाभकारी या राहतभरा हो सकता है.

होम लोन वालों के लिए राहतभरा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से उन लोगों के लिए फायदा हो सकता है, जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या फिर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं. इस रेपो रेट को न बदलकर पुराना ही रखने के फैसले से वाणिज्यिक कर्ज की मासिक किस्त (EMI) और होम लोन के साथ ही कार आदि के लोन की किस्तें भी वैसी ही बनी रहेंगी. इनमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी. जानकारी के मुताबिक संजय मल्‍होत्रा ने शुक्रवार सुबह 10 बजे MPC मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. RBI ने वैश्विक अनिश्चितताओें और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है.

GDP ग्रोथ का क्या रहेगा हाल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय मल्‍होत्रा ने बताया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.9 से कम कर 6.6 फीसदी कर दिया है. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है. हालांकि, महंगाई को लेकर थोड़ी आशंका भी जताई गई है.