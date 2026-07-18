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Plastic Currency: क्या भारत में आने वाले हैं अब प्लास्टिक के नोट? RBI ने जारी किया पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों के लिए ग्लोबल टेंडर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI जल्द ही देश में पॉलीमर नोटों के संचालन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसके लिए बड़ी तैयारी भी सामने आई है. हालांकि, अभी इसकी सफलता को जांचने और देखने के बाद ही इसे बड़े पैमाने पर उतारे जाने की बात हो रही है.

By: Kunal Mishra | Published: July 18, 2026 2:57:01 PM IST

Plastic Currency: क्या भारत में आने वाले हैं अब प्लास्टिक के नोट? RBI ने जारी किया पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों के लिए ग्लोबल टेंडर


Plastic Currency: भारत के करेंसी सिस्टम में जल्दी ही एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पॉलीमर नोट को चलन में लाने की तैयारी कर रही है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी अब देश में प्लास्टिक के नोट देखने के लिए मिल सकते हैं. सरकार और RBI का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को देश में लाने से नोटों की उम्र बढ़ेगी और जाली करेंसी पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI जल्द ही देश में पॉलीमर नोटों के संचालन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसके लिए बड़ी तैयारी भी सामने आई है. हालांकि, अभी इसकी सफलता को जांचने और देखने के बाद ही इसे बड़े पैमाने पर उतारे जाने की बात हो रही है. 

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कब और कितने रुपये के नोट आएंगे चलन में?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक की करेंसी यानि नोट आने को लेकर फिलहाल तैयारी तेज कर दी गई है. हालांकि, अभी तक इन नोटों को लॉन्च करने की डेट या समय को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन, माना जा रहा है कि सरकार 10 और 20 रुपये के नोटों के साथ इसका संचालन देश में शुरु कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक के नोटों का फुल स्केल रोलआउट साल 2027 से शुरु हो सकता है. माना जा रहा है कि कागजी नोटों से यह काफी अलग हो सकती है. 

क्या वाकई फायदेमंद होंगे प्लास्टिक के नोट?

देखा जाए तो प्लास्टिक की करेंसी कागज के नोटों से ज्यादा टिकाऊ और मजबूत हो सकती है. इस करंसी को कागज की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलाया जा सकता है. इनकी सेल्फ लाइफ अधिक होने के कारण बार-बार छापने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, नोटों को बदलवाने और नए प्लास्टिक के नोटों को बनाए जाने में अभी काफी पैसों की लागत लगनी है. हालांकि, हर साल नोटों की छपाई और उनके रख-रखाव पर होने वाले सरकारी खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा.

Tags: Plastic Currency
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