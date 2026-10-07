Repo Rate Hike: कार से लेकर होम लोन तक हुआ महंगा! RBI ने दिया तगड़ा झटका; बढ़ गया  रेपो रेट

RBI Repo Rate Hike: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपना बेंचमार्क रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5% कर दिया, जो लगभग चार साल में पहली बार रेट में बढ़ोतरी है, क्योंकि मज़बूत आर्थिक ग्रोथ के बावजूद महंगाई का दबाव बढ़ रहा है. MPC की तीन दिन की मीटिंग, जो 5 से 7 अक्टूबर तक हो रही है, अगस्त में रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर बिना बदलाव के रखने और महंगाई के आउटलुक और बदलते ग्रोथ-महंगाई डायनामिक्स पर ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत का हवाला देते हुए न्यूट्रल रुख बनाए रखने के बाद हो रही है.

3 साल बाद हुई बढ़ोतरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार रेपो रेट में बढ़ोतरी फरवरी 2023 में हुई थी, जब RBI ने रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50 परसेंट कर दिया था. सेंट्रल बैंक ने 2025 में अपना रेट-कट साइकिल शुरू करने से पहले 2023-24 तक रेट में कोई बदलाव नहीं किया.

इस्लाम है जिम्मेदार! आखिर क्यों Trump ने उगला मुसलमानों के लिए जहर; फ्रांस में स्कूल प्रोटेस्ट पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

पॉलिसी रेपो रेट अभी 5.25 परसेंट है.

PTI पोल में ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि बुधवार के पॉलिसी रिव्यू में 25 बेसिस पॉइंट रेट में बढ़ोतरी होगी और साथ ही कड़ा रुख भी रहेगा. हालांकि, इस बात पर राय बंटी हुई है कि क्या RBI भी अपना पॉलिसी रुख बदलेगा. ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा कि रेट में बढ़ोतरी जल्द ही होगी, जबकि कुछ को लगा कि सेंट्रल बैंक आने वाले रिव्यू में बढ़ोतरी रोक सकता है. सरकार ने RBI को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित रिटेल महंगाई को 4 परसेंट पर रखने का आदेश दिया है, जिसमें दोनों तरफ 2 परसेंट पॉइंट का टॉलरेंस बैंड होगा. जुलाई में 4.45 परसेंट से अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 4.82 परसेंट हो गई.

CSIR Vacancy: 10वीं हैं पास, तो आपके लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 56000 से अधिक मिलेगी सैलरी