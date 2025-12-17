Home > व्यापार > Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर

Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर

Bank Merger: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही मे एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल इसने चार कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI ने गुजरात के चार बड़े कोऑपरेटिव बैंकों के मर्जर को फाइनल मंज़ूरी दे दी है.

By: Heena Khan | Published: December 17, 2025 8:52:20 AM IST

Bank Merge
Bank Merge


You Might Be Interested In

RBI Bank Merger: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही मे एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल इसने चार कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI ने गुजरात के चार बड़े कोऑपरेटिव बैंकों के मर्जर को फाइनल मंज़ूरी दे दी है. जानकारी के लिए बता दें कि, यह मर्जर आज, 15 दिसंबर, 2025 से लागू हो गया है. RBI के इस फैसले के बाद, ये चारों बैंक अब दो मज़बूत संस्थाओं के तौर पर काम करेंगे. यह मर्जर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधानों के तहत किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है. दरअसल, गुजरात में कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को एक नई दिशा और मज़बूती देना है. भारतीय रिज़र्व बैंक के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह मर्जर शामिल बैंकों की आपसी सहमति से, स्वेच्छा से किया गया है.

ऐसी धाकड़ है! दुबई में भारतीय डिलीवरी करने वाली महिला का पुश-अप मारते हुए Video Viral, तारीफों की हो रही बौछार

इन बैंकों का हुआ मर्जर 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, पहली बड़ी मर्जर स्कीम के तहत, द अमोद नागरिक कोऑपरेटिव बैंक का अहमदाबाद के द भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में विलय हुआ है. जानकारी के मुताबिक अब यह मर्जर आज से ही लागू हो गया है. आज से, द अमोद नागरिक कोऑपरेटिव बैंक की सभी मौजूदा ब्रांच द भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच के तौर पर काम करेंगी. यह मर्जर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 44A के तहत किया गया, जो दो बैंकों के आपसी मर्जर की सुविधा देता है. वहीं एक और बड़े मर्जर में, अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक का विलय कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक में हो गया है. इस मर्जर के बाद, अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक की सभी शाखाएँ अब कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी.

Meesho के IPO की खुल गए किस्मत! एक ही दिन में बने अरबपति; पहुंचा 52-वीक हाई पर

अब क्या होगा ग्राहकों के जमा पैसों का 

जिनका पैसा इस बैंक में जमा था उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से मर्जर को मंज़ूरी मिल गई है, इस बारे में RBI ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. RBI ने साफ़ किया है कि इस मर्जर का बैंकों के मौजूदा ग्राहकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. उनके लिए बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह ही आसानी से चलती रहेंगी.

West Bengal SIR: EC ने बंगाल में जारी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, SIR के तहत 58 लाख नागरिकों के हटे नाम

Tags: bank newsBusiness NewsRBI Bank
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर
Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर
Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर
Bank Merger: 4 बैंकों का हुआ मर्जर, अब क्या होगा लोगों के जमा पैसों का; RBI ने कर दिया क्लियर