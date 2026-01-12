अगर बैंक जाने का प्लान है तो रुकिए! 12 जनवरी को कई शहरों में बैंक बंद, जानें वजह

RBI Bank Holiday: जो लोग जनवरी में बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए छुट्टियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस महीने कई दिनों तक अलग-अलग वजहों से बैंक बंद रहेंगे, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा.

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) पहले से ही बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी करता है, जिसमें साफ़ तौर पर बताया जाता है कि किन दिनों और किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस लिस्ट के अनुसार कल, 12 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है. इसलिए, अगर आप बैंक ब्रांच जाने का प्लान बना रहे हैं तो कृपया पहले से अपने शहर का छुट्टियों का शेड्यूल देख लें.

12 जनवरी को किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे?

RBI की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बैंक कल बंद रहेंगे. राज्य के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी ज़रूरी बैंकिंग लेन-देन दूसरे दिन पूरा कर लें. पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में 12 जनवरी को बैंक हमेशा की तरह खुले रहेंगे.

पश्चिम बंगाल में कल बैंक की छुट्टी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में है जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है.

बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी

हालांकि बैंकों ने कल छुट्टी घोषित की है लेकिन ग्राहकों की ऑनलाइन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. इससे ग्राहक घर बैठे आसानी से अपने ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. हालांकि, जिन सेवाओं के लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ता है, उन पर असर पड़ेगा.