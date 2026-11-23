Bank Holiday November 24 2026: बैंक जाने से पहले छुट्टियों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट और दूसरे जरूरी काम अटकें नहीं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवंबर 2026 के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, कल यानी मंगलवार 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश के कई शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. हालांकि, यह छूट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी. ऐसे में चलिए फटाफट नोट करे लें कि कल किन शहरों में बैंक बंद रहेगा.

24 नवंबर को बैंक क्यों बंद रहेंगे?

RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस्य पूर्णिमा की वजह से छुट्टी है. भारत में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और शहरों में मनाए जाने वाले त्योहारों के आधार पर तय होती हैं. इसलिए, इस दिन कुछ इलाकों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ इलाकों में नॉर्मल कामकाज जारी रहेगा.

इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक

उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के साथ-साथ राज्य भर के दूसरे तय सेंटर्स में 24 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे. आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोहिमा, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में भी बैंक ब्रांच बंद रहेंगी. कस्टमर्स को सलाह दी जाती है कि वे बैंक जाने से पहले अपने शहर और ब्रांच की छुट्टी की जानकारी कन्फर्म कर लें.

नवंबर के आखिरी हफ्ते में बैंक कब बंद रहेंगे?

नवंबर के आखिरी हफ़्ते में त्योहारों और हफ़्ते की छुट्टियों की वजह से बैंक अलग-अलग तारीखों पर बंद रहेंगे.

23 नवंबर, सोमवार: सेंग कुट स्नेम के मौके पर मेघालय के शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

24 नवंबर, मंगलवार: गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की वजह से कई राज्यों और शहरों में बैंक ब्रांच बंद रहेंगी.

27 नवंबर, शुक्रवार: कनकदास जयंती की वजह से कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे.

28 नवंबर, शनिवार: महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

29 नवंबर, रविवार: हफ़्ते की छुट्टी की वजह से सभी बैंक ब्रांच बंद रहेंगी.

छुट्टी के दिन कौन सी बैंकिंग सर्विस चालू रहेंगी?

बैंक ब्रांच बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सभी कस्टमर बैंकिंग सर्विस रुक जाएंगी. UPI, IMPS, ATM, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है. हालांकि, चेक जमा करने और क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट और ब्रांच से जुड़े दूसरे ट्रांज़ैक्शन के लिए कस्टमर्स को बैंक के फिर से खुलने का इंतज़ार करना होगा. ऐसे काम 24 नवंबर की छुट्टी के बाद बुधवार, 25 नवंबर को बैंक नॉर्मल तरीके से खुलने पर किए जा सकेंगे.