एक साल में हुआ 480000000000 रुपये का घपला, RBI की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा

RBI Bank Fraud Report 2026: भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड की रकम में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बैंक फ्रॉड में शामिल रकम 46% बढ़कर ₹48,021 करोड़ हो गई. यह आंकड़ा पिछले साल ₹32,803 करोड़ था. हालांकि, राहत की बात यह है कि फ्रॉड के मामलों की संख्या में कमी आई है.

फ्रॉड के मामले कम हुए, लेकिन रकम बढ़ी

RBI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में कुल 10,114 फ्रॉड के मामले सामने आए, जबकि एक साल पहले यह संख्या 23,722 थी. इसका मतलब है कि मामलों की संख्या कम हुई, लेकिन हाई-वैल्यू फ्रॉड बढ़ गए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी बैंकों में फ्रॉड की रकम ₹35,709 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह ₹23,617 करोड़ थी. प्राइवेट बैंकों में यह आंकड़ा ₹8,927 करोड़ से बढ़कर ₹11,399 करोड़ हो गया.

पुराने मामले भी सामने आए

RBI ने बताया कि इस साल के डेटा में कुल ₹30,199 करोड़ के 314 मामले भी शामिल हैं. ये मामले पिछले फाइनेंशियल ईयर के थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च, 2023 के फैसले के बाद दोबारा जांच के बाद रिपोर्ट किए गए थे. RBI के मुताबिक, फ्रॉड अक्सर शुरू में होता है, लेकिन बाद में पता चलता है. इसलिए, जिस साल कोई मामला रिपोर्ट किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि वह फ्रॉड ही हो.

लोन फ्रॉड सबसे ज़्यादा

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक लोन या एडवांस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुए. इस दौरान, ₹40,774 करोड़ के 8,640 मामले पकड़े गए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा ₹30,367 करोड़ था. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि बड़े कॉर्पोरेट लोन से जुड़े फ्रॉड और जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके किए गए फ्रॉड बैंकिंग सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं. डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में कमी

जबकि बड़े बैंक फ्रॉड बढ़े हैं, कार्ड और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में काफी कमी आई है. ऐसे मामलों की कुल रकम 2025-26 में सिर्फ़ ₹29 करोड़ थी, जबकि पिछले साल यह ₹517 करोड़ थी. मामलों की संख्या भी 13,332 से घटकर सिर्फ़ 293 रह गई. RBI का कहना है कि डिजिटल सिक्योरिटी उपायों और बेहतर मॉनिटरिंग से ऐसे फ्रॉड कम हुए हैं.

किल स्विच सिस्टम जल्द लॉन्च होगा

डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एक किल स्विच फ़ीचर लाने पर काम कर रहा है. यह सिस्टम कस्टमर्स को इमरजेंसी में अपने बैंक अकाउंट से सभी ट्रांज़ैक्शन तुरंत रोकने की इजाज़त देगा. इसके अलावा, RBI ऑन-ऑफ़ स्विच फ़ीचर को और मज़बूत करने की योजना बना रहा है, जिससे कस्टमर्स को अपने कार्ड और डिजिटल पेमेंट पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सके.

साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान

RBI ने एक सिक्योर डोमेन नेम, .bank.in, लॉन्च करने की भी पहल की है. भारत ऐसा कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. माना जा रहा है कि इससे साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी.