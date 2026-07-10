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RBI करेगा 32000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी, कितना मिलेगा लाभ और कौन ले सकता है हिस्सा, जानें पूरा प्रोसेस

इन बॉन्ड के ऑक्‍शन का प्रॉसेस पूरी तरह से ऑनलाइन तरीके से हिस्सा ले सकते हैं. माना जा रहा है कि इन बॉन्ड्स पर एक निश्चित ब्याज मिलेगा, जो हर 6 महीने में निवेशकों के खाते में भेजा जाएगा.

By: Kunal Mishra | Published: July 10, 2026 5:57:47 PM IST

RBI करेगा 32000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी, कितना मिलेगा लाभ और कौन ले सकता है हिस्सा, जानें पूरा प्रोसेस


RBI Bond Auction: अगर आप सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं या उन लोगों में से हैं, जो पैसा इनवेस्ट कर देने के बाद ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) शुक्रवार यानी 10 जुलाई को 32000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी करने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बॉन्ड्स भारत सरकार की ओर से नीलाम किए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस बॉन्ड में केवल बड़े निवेशक ही हिस्सा नहीं ले सकते बल्कि, इसमें आम आदमी भी अपनी हिस्सेदारी दिखा सकता है.

इन बॉन्ड के ऑक्‍शन का प्रॉसेस पूरी तरह से ऑनलाइन तरीके से हिस्सा ले सकते हैं. माना जा रहा है कि इन बॉन्ड्स पर एक निश्चित ब्याज मिलेगा, जो हर 6 महीने में निवेशकों के खाते में भेजा जाएगा. 

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कैसे और कौन खरीद सकता है ये बॉन्ड?

RBI Bond Auction में हिस्सा लेकर अगर आप बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 जुलाई यानि आज RBI के e-Kuber प्‍लेटफॉर्म पर बॉन्ड को सब्सक्राइब करना होगा. इसमें सुबह 10 बजकर 30 मिनट से लेकर 11 बजे तक Non-Competitive नीलामी होगी. वहीं, दूसरी तरफ Competitive Bids की बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे तक होंगी. अगर आपकी बोली को मंजूरी मिल जाती है तो इसके लिए आपको 13 जुलाई तक इसका भुगतान करना होगा. 

क्या होगै बॉन्ड का हिसाब? 

अगर आप बॉन्ड की नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ बातों को जान लेना जरूरी होगा. पहला बॉन्ड 21000 करोड़ रुपये का होगा, जो आपको 6.36 प्रतिशत का ब्याज देगा साथ ही साथ इसकी मैच्यूरिटी 16 फरवरी 2031 को होगी. वहीं, बात करें अगर दूसरे बॉन्ड की तो यह 11000 करोड़ रुपये और 7.71 प्रतिशत की ब्याज दर पर होगा, जिसकी मैच्यूरिटी 18 मई 2066 को रखी जाएगी.

Tags: RBI Bond Auction
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