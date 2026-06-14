अगर आपका भी है इस बैंक में अकाउंट, तो जरूर पढ़ें ये खबर! RBI ने लगाया 6 महीने का प्रतिबंध

RBI bank restrictions: बैंकिंग नियमों का पालन न करने और लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और को ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने मुंबई स्थित ‘मोगवीरा को ऑपरेटिव बैंक’ पर छह महीने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. RBI के ये निर्देश शुक्रवार को कामकाज के घंटे खत्म होने के बाद लागू हुए. इस कार्रवाई के बाद खाताधारक कितनी रकम निकाल सकते हैं, इस पर एक खास सीमा तय कर दी गई है.

इस कदम से बैंक खाताधारकों पर सीधा असर

रिजर्व बैंक के इस कदम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने बैंकों में पैसे जमा किए हैं. RBI के नए निर्देशों के अनुसार, खाताधारक अब अपने सेविंग्स, करंट या किसी अन्य खाते से ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 लाख निकाल सकते हैं. ₹1 लाख से ज़्यादा की निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हालांकि थोड़ी राहत भी है. जिन ग्राहकों ने बैंक से लोन लिया है, वे अभी भी अपनी EMI का भुगतान कर सकते हैं.

नए लोन और निवेश पर पूरी तरह रोक

RBI ने साफ किया है कि छह महीने की इस मोरेटोरियम अवधि के दौरान मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई पाबंदियां लागू रहेंगी. बैंक का मैनेजमेंट न तो नए ग्राहकों को लोन या एडवांस दे पाएगा और न ही मौजूदा लोन को रिन्यू कर पाएगा. इसके अलावा बैंक नए निवेश करने, नई देनदारियां लेने या बाजार से फंड उधार लेने का काम भी नहीं कर पाएगा. इस दौरान बैंक नए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या किसी भी तरह का दूसरा डिपॉजिट भी स्वीकार नहीं कर पाएगा.

लाइसेंस बरकरार, स्थिति निगरानी में

अपने आधिकारिक बयान में, केंद्रीय बैंक ने साफ़ किया है कि इन पाबंदियों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के कदम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. RBI ने कहा है कि वह बैंक की वित्तीय और लिक्विडिटी (नकदी) की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बैंक के बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के लगातार संपर्क में है. ये निर्देश जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंक की वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए जारी किए गए हैं. जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक वह इन पाबंदियों के दायरे में रहते हुए अपना बैंकिंग कामकाज जारी रखेगा.