R Ashwin: आर अश्विन की नेटवर्थ कितनी है? संपत्ति के बारे में जान उड़ जाएंगे होश

R Ashwin Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, उन्होंने इसी साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट सहित इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। हाल ही में अश्विन और उनकी पिछले सीजन की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स आमने-सामने आ गए थे। मुद्दा साउथ अफ्रीका के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का था, जिन्हें बेबी एबी भी कहा जाता है।
अश्विन का नेटवर्थ कितना है?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि, रविचंद्रन अश्विन ने 750 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किया है। तो वहीं, अगर रन की बात करें तो टेस्ट मैचों में 3,000 से ज्यादा रन बनाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 तक रविचंद्रन अश्विन की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 132 करोड़ रुपये है, जो लगभग 16 मिलियन डॉलर के बराबर है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर अश्विन एक आलीशान जीवनशैली के मालिक हैं, जिसमें उनके पास बड़ी अचल संपत्ति और कारों का एक प्रभावशाली संग्रह शामिल है।
Ravichandran Ashwin: 221 मैचों में 187 विकेट…,अश्विन ने IPL से लिया संन्यास, 17 साल के शानदार करियर को कहा अलविदा
कितनी संपत्ति के मालिक हैं अश्विन?
अश्विन के पास चेन्नई में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये है। अश्विन के पास कथित तौर पर दुनिया भर में लगभग 26 करोड़ रुपये (करीब 3.2 मिलियन डॉलर) की अचल संपत्तियाँ हैं। उनका मुख्य निवास चेन्नई में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये है। अश्विन के पास रोल्स-रॉयस और ऑडी क्यू7 कार है। रोल्स रॉयस की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है। ऑडी क्यू7 की अनुमानित कीमत लगभग 93 लाख रुपये है।
अश्विन का आईपीएल करियर
आईपीएल में अश्विन ने 2009 में डेब्यू किया था। उन्होंने आखिरी आईपीएल 2025 में खेला था। आखिरी आईपीएल वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले। रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को हुआ था और अभी 39 साल के हैं। रविचंद्रन अश्विन चेन्नई के गेंदबाज हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने 2009 में आईपीएल में पदार्पण किया। रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 221 मैच खेले हैं और उन्होंने 30.23 की औसत से 187 विकेट लिए हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 7.20 रन प्रति ओवर दिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत आंकड़ा 4/34 है। आईपीएल नीलामी 2025 में, सीएसके फ्रेंचाइजी ने रविचंद्रन अश्विन की सेवाएं 9.75 करोड़ रुपये में हासिल कीं।