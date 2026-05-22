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दिल्ली में Ration Card नियम में बड़ा बदलाव, अब 2.5 लाख तक इनकम वालों का भी बनेगा कार्ड, लिस्ट से कटे 7.7 लाख नाम

दूसरी तरफ कई लोग अब भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर नई व्यवस्था में कौन पात्र होगा और किसे लाभ मिलेगा. चलिए जानते हैं राशन कार्ड से जुड़े सभी सवालों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 22, 2026 4:54:32 PM IST

दिल्ली में Ration Card नियम में बड़ा बदलाव, अब 2.5 लाख तक इनकम वालों का भी बनेगा कार्ड, लिस्ट से कटे 7.7 लाख नाम


Ration Card Update: दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, हाल ही में बृहस्पतिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेसवार्ता में राशन कार्ड को लेकर कुछ बातें कहीं. अब दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आय की सीमा सरकार ने बढ़ा दी है. इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेसवार्ता में की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले राशन कार्ड के लिए परिवार की आय की शर्त वार्षिक एक लाख से बढ़ाकर 1.20 लाख की गई थी, लेकिन अब इसे सरकार 2.5 लाख रुपये तक ले जाने की तैयारी कर रही है.

दूसरी तरफ कई लोग अब भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर नई व्यवस्था में कौन पात्र होगा और किसे लाभ मिलेगा. चलिए जानते हैं राशन कार्ड से जुड़े सभी सवालों के बारे में. 

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जल्दी लागू हो सकती है नई योजना 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आय सीमा को अब 2.5 लाख रुपये करने के लिए मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है. मान जा रहा है कि इसे पारित करके जल्दी ही राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं. अगर आपको अब राशन कार्ड बनवाना है तो ऐसे में अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जा सकेंगे. ऐसा करके पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकेगा और दिल्ली में बन रहे फर्जी राशन कार्डों को रोका जा सकता है. 

रद्द किए गए 7.7 लाख राशन कार्ड 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार ने जांच के बाद करीब 7.72 लाख गलत राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं. इसके साथ ही साथ नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदनों को भी आमंत्रित किया गया है. उनका कहना है कि दिल्ली में पिछले 13 सालों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे. इतना ही नहीं जांच में यह सामने आया कि 1.44 लाख लोग आय की शर्त पूरी नहीं कर रहे थे. 35,800 लोग राशन नहीं ले रहे थे. 29,580 लोगों की मौत हो चुकी थी और 23,394 राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे. 

Tags: Ration Card Update
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