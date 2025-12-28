Home > व्यापार > Ratan Tata के वो 10 मंत्र, जो आपकी सोच ही नहीं-पूरी ज़िंदगी बदल देंगे

Ratan Tata के वो 10 मंत्र, जो आपकी सोच ही नहीं-पूरी ज़िंदगी बदल देंगे

Ratan Tata: रतन टाटा की कहानी भरोसे, सादगी और मजबूत फैसलों की मिसाल है. उन्होंने सिखाया कि सफलता सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि सही तरीके से कमाए गए धन और सम्मान में है. उनके 10 मंत्र काम, सोच और जिंदगी को बदलने का नजरिया देते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 28, 2025 9:43:50 PM IST

Ratan Tata
Ratan Tata


Ratan Naval Tata: 28 दिसंबर 1937 यह वह तारीख है जब भारत ने सिर्फ एक उद्योगपति ही नही बल्कि एक विचारधारा का जन्म लिए थे. एक ऐसी विचारधारा जिसने सोचने और जीने का एक मजबूत नजरिया दिया है. उनका नाम रतन टाटा था. एक ऐसा नाम जो भरोसे सादगी और ताकत का नाम है. रतन टाटा की कहानी किसी शोर शराब वाले बिजनेस साम्राज्य की नहीं है, बल्कि शांत फ़ैसलों की है जो समय के साथ मिसाल बन गए है.

जब नैतिकता पर मुनाफा और नुकसान हावी हो रहे थे. तब भी वह नैतिकता के पक्ष में मजबूती से खड़े रहें है. उनकी सादगी, उनकी आंखों की शांति, और उनके फ़ैसलों में हिम्मत… ये सब दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ़ नंबरों में नहीं, बल्कि असर में मापी जाती है. उन्होंने सिखाया कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है. सही तरीके से कमाना बड़ी बात है. और अगर इज़्ज़त दांव पर हो, तो समझौता कोई विकल्प नहीं है. मजबूत इनकार ही सबसे अच्छा जवाब है.

रतन टाटा को आज सिर्फ़ याद नहीं किया जाता, बल्कि महसूस किया जाता है. उनके जन्मदिन पर (रतन टाटा का जन्मदिन 2025), हम रतन टाटा के कुछ मंत्र (रतन टाटा के कोट्स) शेयर करने जा रहे है जो आपको गाइड करेंगे और आपको गर्व से जीना सिखाएंगे.

रतन टाटा के 10 मंत्र, जो जीना सिखा देंगे (Ratan Tata Inspirational Quotes)

  • जिंदगी टीवी सीरियल नहीं होती, असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम होता है.
  • अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबके साथ चलिए.
  • अगर लोग आपको पत्थर मारें, तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में कर लीजिए.
  • हम सबके पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसर जरूर हैं.
  • लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उसकी जंग उसे ही खत्म कर देती है. ठीक इसी तरह इंसान को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसकी अपनी सोच ही उसे खत्म कर देती है.
  • अपनी जड़ें कभी मत भूलो, और जहां से तुम आए हो उस पर हमेशा गर्व करो.
  • नेतृत्व का मतलब हुकूमत करना नहीं होता, असली नेतृत्व उन लोगों की देखभाल करने में है जो तुम्हारी जिम्मेदारी में हैं.
  • किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें उसे एक बार से ज्यादा बार लड़ना पड़ सकता है.
  • जब तुम एक सपना लेकर और पूरे जुनून से काम करते हो, तो सफलता निश्चित है.
  • सीखना कभी बंद मत करो, खुद को लगातार चुनौती दो ताकि तुम बढ़ो और विकसित हो सको.

