Home > व्यापार > Rajesh Mehta Net worth: जिस पर लगा 15 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप; कितनी तिजोरी भरे हुए हैं राजेश मेहता? जानें इनकी नेटवर्थ

Rajesh Mehta Net worth: जिस पर लगा 15 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप; कितनी तिजोरी भरे हुए हैं राजेश मेहता? जानें इनकी नेटवर्थ

Rajesh Mehta Net worth: भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में कथित तौर पर सबसे बड़े वित्तीय हेरफेर के मामलों में से एक का आरोप सेबी (SEBI) ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगाया है.

By: Heena Khan | Published: June 5, 2026 11:45:00 AM IST

rajesh mehta net worth
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Rajesh Mehta Net worth: भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में कथित तौर पर सबसे बड़े वित्तीय हेरफेर के मामलों में से एक का आरोप सेबी (SEBI) ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगाया है. इसके एक दिन बाद ही, सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी के क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने इन आरोपों का कड़ा विरोध किया है. बेंगलुरु में मुख्यालय वाली कंपनी का कहना है कि उसकी कमाई के आंकड़े सही हैं. कंपनी का कहना है कि आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है और रेगुलेटर की शुरुआती जांच के नतीजे अभी सिर्फ़ शुरुआती ही हैं.

क्या बोली कंपनी ?

गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में, राजेश एक्सपोर्ट्स ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसने 15.15 लाख करोड़ रुपये की कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था. कंपनी ने कहा कि वो रेगुलेटर को और दस्तावेज़ सौंपने की प्रक्रिया में है और उसे भरोसा है कि यह मामला आखिरकार सुलझ जाएगा.

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जानी-मानी और विश्वभर में मशहूर सरकारी कंपनी ‘लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया’ (LIC) की ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ में 10.80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है. यह ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी रेवेन्यू के आंकड़े बढ़ाने और ज़रूरी जानकारी छिपाने के मामले में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ‘सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया’ (SEBI) की जांच के दायरे में आ गई है. एक्सचेंज से मिले डेटा से इस बात का पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर LIC ने कम से कम मार्च 2023 से राजेश एक्सपोर्ट्स में 10.80% से 11.18% के बीच हिस्सेदारी बनाए रखी है. यह तब है जब पिछले एक साल में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 49% की गिरावट आई है और फरवरी 2023 के अपने सबसे ऊंचे स्तर से ये शेयर लगभग 90% तक गिर चुके हैं.

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जानें राजेश मेहता की नेटवर्थ 

राजेश जसवंत राय मेहता बैंगलोर में रहने वाले एक भारतीय अरबपति बिज़नेसमैन हैं. बता दें कि वो ज्वेलरी कंपनी ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ के मालिक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं. जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2017 तक, फोर्ब्स ने उनकी नेट वर्थ 2.6 बिलियन आंकी थी, जिससे वो भारत के 61वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे. वहीँ फिर 3 जून 2026 को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर-चेयरमैन राजेश मेहता को सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार करने से रोक दिया. रेगुलेटर ने पांच फाइनेंशियल ईयर के दौरान बड़े पैमाने पर गलत फाइनेंशियल जानकारी देने का आरोप लगाया, जिसमें बताई गई रेवेन्यू में 15.15 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम शामिल थी.

Tags: Business Newsrajesh export scamrajesh mehta
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