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Government Scheme: बिना ब्याज Scooty खरीदने का मौका! Samarath Sakhi Rin Yojana में मिल रहा 1 लाख तक का लोन, जानें आवेदन की प्रक्रिया

खास बात यह है कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. इसका 10.5 फीसदी का ब्याज भी सरकार ही भरेगी. आप आसानी से बिना ब्याज का लोन लेकर स्कूटी खरीद सकती हैं. हालांकि, इस योजना के आवेदन के लिए कुछ जरूरू शर्ते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना होगा. चलिए जानते हैं इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 12:27:25 PM IST

Government Scheme: बिना ब्याज Scooty खरीदने का मौका! Samarath Sakhi Rin Yojana में मिल रहा 1 लाख तक का लोन, जानें आवेदन की प्रक्रिया


Rajasthan Samarath Sakhi Rin Yojana: अगर आप महिला हैं और अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी खरीदना चाहती हैं, तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है. स्कूटी लेने के लिए अगर आपका बजट कम पड़ रहा है तो ऐसे में सरकार आपकी मदद कर सकती है. स्कूटी लेने के लिए आप सरकार की समर्थ सखी ऋण योजना की मदद ले सकती हैं. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनके आवागमन को आसान बनाना है.
खास बात यह है कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. इसका 10.5 फीसदी का ब्याज भी सरकार ही भरेगी. आप आसानी से बिना ब्याज का लोन लेकर स्कूटी खरीद सकती हैं. हालांकि, इस योजना के आवेदन के लिए कुछ जरूरू शर्ते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना होगा. चलिए जानते हैं इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में. 

कौन उठा सकता है योजना का लाभ? 

अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं है और राजीविका कैडर हैं तो आप इस योजना का लिए पात्र हैं. लेकिन, इसके लिए आपकी कमाई पर भी शर्त लगाई गई है. अगर आपकी सैलरी 6000 रुपये महीना तक है तो आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए आपका कम से कम 3 साल से लगातार राजीविका के तौर पर सेवा देना जरूरी है साथ ही साथ आपके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है. यह सभी शर्तें पूरी करने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं. 

कैसे करें आवेदन? 

समर्थ सखी ऋण योजना का आवेदन करने के लिए आपको सहायता समूह से जुड़ना होगा. इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की एक तरह से सामूहिक गारंटी ली जाएगी. आप अपने शहर में जिस भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. इस योजना के तहत लिए गए लोन को चुकाने के लिए कुल 36 महीने का समय होगा. इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास स्वयं सहायता समूह की सामूहिक गारंटी, ड्राईविंग लाइसेंस की कॉपी, इसके अलावा स्कूटी का इंश्योरेंस आपको खुद कराना होगा. आपके पास राजस्थान का प्रमाण पत्र होना चाहि, जिसके बाद आप योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी. 

Tags: government schemehome-hero-pos-8
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