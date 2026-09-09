Government Scheme: बिना ब्याज Scooty खरीदने का मौका! Samarath Sakhi Rin Yojana में मिल रहा 1 लाख तक का लोन, जानें आवेदन की प्रक्रिया

Rajasthan Samarath Sakhi Rin Yojana: अगर आप महिला हैं और अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी खरीदना चाहती हैं, तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है. स्कूटी लेने के लिए अगर आपका बजट कम पड़ रहा है तो ऐसे में सरकार आपकी मदद कर सकती है. स्कूटी लेने के लिए आप सरकार की समर्थ सखी ऋण योजना की मदद ले सकती हैं. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनके आवागमन को आसान बनाना है.

खास बात यह है कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. इसका 10.5 फीसदी का ब्याज भी सरकार ही भरेगी. आप आसानी से बिना ब्याज का लोन लेकर स्कूटी खरीद सकती हैं. हालांकि, इस योजना के आवेदन के लिए कुछ जरूरू शर्ते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना होगा. चलिए जानते हैं इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं है और राजीविका कैडर हैं तो आप इस योजना का लिए पात्र हैं. लेकिन, इसके लिए आपकी कमाई पर भी शर्त लगाई गई है. अगर आपकी सैलरी 6000 रुपये महीना तक है तो आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए आपका कम से कम 3 साल से लगातार राजीविका के तौर पर सेवा देना जरूरी है साथ ही साथ आपके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है. यह सभी शर्तें पूरी करने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं.

कैसे करें आवेदन?