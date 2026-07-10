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अब स्क्रीनशॉट या Whatsapp पर भेजा हुआ ट्रेन टिकट नहीं होगा वैलिड, लग सकता है जुर्माना, रेलवे ने जारी की नई एडवाइजरी

रेलवे का कहना है कि यह कदम डिजिटल टिकटों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है. यात्रा करने के लिए अब आपको अपने साथ ओरिजिनल टिकट रखनी होगी.

By: Kunal Mishra | Published: July 10, 2026 5:04:24 PM IST

अब स्क्रीनशॉट या Whatsapp पर भेजा हुआ ट्रेन टिकट नहीं होगा वैलिड, लग सकता है जुर्माना, रेलवे ने जारी की नई एडवाइजरी


Railway New Rules: भारतीय रेलवे ने डिजिटल टिकटों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. अगर आप IRCTC या Rail One App के माध्यम से कोई अनारक्षित टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में यह खबर आपके काम की हो सकती है. भारतीय रेलवे ने अब यह साफ कर दिया है कि अब टिकट चेकिंग के दौरान केवल Rail One App में मौजूद Original Digital Ticket ही वैलिड माना जाएगा. यब यात्री स्क्रीनशॉट दिखाकर रेलवे में यात्रा नहीं कर पाएंगे. अब WhatsApp पर भेजी गई कॉपी, फोटो या PDF आदि बिलकुल वैलिड नहीं होगी. इन चीजों को लेकर यात्रा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

रेलवे का कहना है कि यह कदम डिजिटल टिकटों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है. यात्रा करने के लिए अब आपको अपने साथ ओरिजिनल टिकट रखनी होगी. 

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केवल ओरिजिनल टिकट होगा मान्य

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर यात्रा बिलकुल न करें. जुर्माने से बचने के लिए आपको केवल ओरिजिनल टिकट लेकर ही यात्रा करनी होगी. डिजिटल टिकट तभी वैलिड माना जाएगा, जब आपके पास असली टिकट होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. डिजिटल टिकट तभी वैलिड माना जाएगा, जब वह उसी मोबाइल और रजिस्टर्ड नंबर पर उपलब्ध हो, जिससे उसे मूल रूप से बनाया गया है.

यात्रा के दौरान साथ रखें ये चीजें

अगर आप रेलवे की यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ चीजों को लेकर ही यात्रा करें. अगर आप अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल रखें, जिससे जरिए आपने ऐप से टिकट बुक किया है. इसके अलावा अपने साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैलिड प्रूफ रखें. टिकट चेक करते समय टीटीई आपसे ये चीजें भी मांग सकता है.

Tags: Railway New Rules
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