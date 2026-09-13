Ticket Booking: RailOne की टिकट बुकिंग में नया नियम, ऐप पर अब 6 यात्रियों के सीजन टिकट किए जा सकेंगे बुक, जानें पूरी प्रक्रिया

Ticket Booking: भारतीय रेलवे से रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए सीजन टिकट काफी जरूरी होता है. अगर यात्रियों के पास सीजन टिकट की सुविधा होगी तो उन्हें हर दिन अलग-अलग टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी वजह से रेलवे की डिजिटल टिकटिंग सुविधा में सीजन टिकट को भी काफी अहम माना जाता है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. इससे टिकट बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव हो सकेगा.

दरअसल, रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद RailOne ऐप पर शेयरेबल यूटीएस सीजन टिकट सेवा 2 सितंबर 2026 से लागू कर दी गई है. अब RailOne का रजिस्टर्ड यूजर केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने अलावा ज्यादा से ज्यादा 5 अन्य यात्रियों के लिए भी सीजन टिकट बुक कर सकेगा.

क्या होता है सीजन टिकट?

दरअसल, सीजन टिकट एक तरह का टिकट या फिर ऐसा पास होता है, जिसे इस्तेमाल करने से यात्री को बार-बार टिकट बुकिंग नहीं करनी पड़ती है. यात्री एक तय सीमा के लिए बिना पैसे चुकाए आसानी से यात्रा कर सकता है. इसे मासिक सीजनल टिकट के रूप में यात्री 2 स्टेशनों के बीच रोजाना सफर करने वालों के लिए जारी किया जाता है. इसमें हर यात्रा के लिए अलग टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती है.

कौन बुक कर सकता है सीजन टिकट?

सीजन टिकट बुक करने वाले यात्री की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. अगर आप एक रजिस्टर्ड रेलवे यूजर हैं तो अपने लिए टिकट के अलावा अधिकतम 5 अन्य यात्रियों के टिकट बुक कर सकते हैं. किसी दूसरे यात्री के लिए टिकट बुक करने पर यात्रा करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई रजिस्टर्ड यूजर अपने लिए टिकट बुक करता है तो ऐसे में जियोग्राफिकल वेरिफिकेशन सफल होने के बाद टिकट उसी दिन से वैलिड हो जाएगा. आप इससे यात्रा कर सकेंगे.

टिकट में फोटो और QR कोड भी होगा