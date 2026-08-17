Rafale vs Sukhoi Su-57: भारत अपने एयरफोर्स के फायर पावर को बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ रूस अपने नए लड़ाकू विमान Su-57 की लगातार तारीफ कर रहा है. दोनों विमानों में कड़ी टक्कर हो रही है. रूस का दावा है कि Su-57 विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसका रेडार भी कुछ नहीं कर सकता है. रूस का कहना है कि यह रेडार की पकड़ में बिलकुल नहीं आता है. वहीं, भारत में भी देसी तकनीक से मिसाइल, ड्रोन समेत अन्‍य वेपन सिस्‍टम तैयार जा रहे हैं.

लेकिन, देखने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों विमानों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन महंगा और सस्ता होगा. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों विमानों की पूरी डिटेल.

Rafale vs Sukhoi Su-57 कौन होगा ज्यादा दमदार?

दोनों विमानों की दमदारी की तुलना की जाए तो ऐसे में अपनी-अपनी जगह पर दोनों ही विमान काफी पावरफुल हैं. बात करें अगर राफेल की तो यह जेट पूरा तरह से परखा हुआ है, जिसमें काफी ताकत और फीचर्स हैं. इस विमान को ऑपरेशन और पायलटिंग के हिसाब से पूरी तरह सेट करके बनाया गया है. इसकी लड़ाई करने की क्षमता ऑपरेशन में कई देशों की ओर से साबित की जा चुकी है.

वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो SU-57 रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है. SU-57 अभी सीमित संख्या में रूस की सेना में ऑपरेट हो रहा है लेकिन, यह युद्ध को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है. इसमें हाई थ्रस्ट इंजन के साथ ही साथ सुपरमैन्यूवरबिलिटी और लंबी दूरी से दुश्मन का मुकाबला करने की तकनीक शामिल है.

कौन ज्यादा महंगा और कौन है सस्ता?