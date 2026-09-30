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PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त से पहले बड़ा तोहफा! गेहूं समेत 6 फसलों का MSP बढ़ा, जानें किसे कितना फायदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि MSP को बढ़ाने के पीछे का मकसद किसानों को उनकी उपज की सही कीमत देना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है.

By: Kunal Mishra | Published: September 30, 2026 7:09:17 PM IST

PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त से पहले बड़ा तोहफा! गेहूं समेत 6 फसलों का MSP बढ़ा, जानें किसे कितना फायदा


Rabi Crop MSP 2027-28: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त आने से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए सभी जरूरी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ा दिया है. पीएम किसान योजना की की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए MSP पर यह एक बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम समेत सभी निर्धारित रबी जैसी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि MSP को बढ़ाने के पीछे का मकसद किसानों को उनकी उपज की सही कीमत देना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है. 
 

कौन सी फसल का MSP कितना बढ़ा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, कुसुम के MSP में 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. सरसों और रेपसीड का MSP 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. मसूर के MSP में 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, जौ का MSP 136 रुपये और चने का MSP 83 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के MSP में की गई है. गेहूं का एमएसपी अब 2,610 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. 
 

दलहन और तिलहन की खेती को भी बढ़ावा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलहन और तिलहन की खेती को भी सरकार द्वारा बढ़ाना दिया जा रहा है. सरकार पिछले कुछ सालों से गेहूं और दूसरे अनाज के अलावा अन्य तरह के अनाजों को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए इन फसलों के MSP में अनुमान में ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है. सरकार का मानना है कि बेहतर कीमत मिलने से किसान अलग-अलग फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे. वहीं, सरकार ने अभी 24वीं किस्त (PM Kisan 24th installment) की कोई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 

Tags: Rabi Crop MSP 2027-28
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