QR Code Scam: QR कोड स्कैन करते ही खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! डिजिटल पेमेंट के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां

QR Code Scam: आज के समय में डिजिटल पेमेंट काफी सुविधाजनक माध्यम बन चुका है. छोटी दुकान पर सामान खरीदने से लेकर बड़े बिल का भुगतान करने तक लोग UPI और QR कोड का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं. देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ ही कैश का फ्लो कम हो चुका है. लेकिन, आज के डिजिटल जमाने में फ्रॉड करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. इसलिए पेमेंट करते समय आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है.

साइबर ठग इसी सुविधा का फायदा उठाकर लोगों को अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाने की कोशिश करते हैं. खासकर QR कोड को लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां भी देखने को मिलती हैं. चलिए जानते हैं डिजिटल पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

1. पैसे लेने के लिए UPI PIN न डालें

कई बार साइबर फ्रॉड में लोगों को यह कहकर भ्रमित किया जा सकता है कि पैसे लेने के लिए QR कोड स्कैन करें और अपना UPI PIN डालें. जबकि, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैसे भेजते हुए ही पिन डालने की जरूरत पड़ती है. आमतौर पर किसी से पैसे लेने के लिए आपको अपना UPI PIN दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती. इसलिए इस गलती से बचें.

2. अनजान QR Code की जांच करें

अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन करने से बचें. सोशल मीडिया पोस्ट या किसी मैसेज और ईमेल के जरिए मिले अनजान QR कोड को तुरंत स्कैन करने से बचना चाहिए. खासकर तब, जब QR कोड के साथ आपको पैसे मिलने, रिफंड पाने या किसी अन्य लाभ का लालच दिया जा रहा हो तो ऐसे में आपको सावधान रहना है.

3. रिमोट एक्सेस ऐप न करें इंस्टॉल