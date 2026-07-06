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Punjab Weekly Lottery July 2026 Result: 100 रुपये से 15 लाख रुपये तक का इनाम, जानिये किस-किसकी खुली किस्मत; देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Punjab Weekly Lottery July 2026 Result : पंजाब साप्ताहिक लॉटरी (Punjab Weekly Lottery Result) का परिणाम घोषित कर दिया गया है. यहां पर आप विजेताओं की सूची देख सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: July 6, 2026 12:07:23 PM IST

kerala lottery results today
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Punjab Weekly Lottery July 2026 Result : देश के कई राज्यों में लॉटरी का टिकट बेचना अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत आनी इस अपराध में लिप्त पाए जाने पर जेल और भारी जुर्माना, दोनों तरह का प्रावधान है. वहीं, देश के कुछ राज्यों में लॉटरी का टिकट खरीदना और बेचना दोनों ही वैध है. इसी कड़ी में पंजाब स्टेट डियर 50 रेंजर संडे वीकली लॉटरी रिजल्ट (Punjab State Dear 50 Ranger Sunday Weekly Lottery Result 5 July 2026) का परिणाम घोषित कर दिया गया है. रिजल्ट जारी होने के बाद सभी विनिंग नंबर आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जहां से प्रतिभागी आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

पंजाब स्टेट डियर 50 रेंजर संडे वीकली लॉटरी का परिणाम रविवार (5 जुलाई, 2026) को शाम 6:30 बजे आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया. लॉटरी का रिजल्ट घोषित होने के साथ ही सभी विजेताओं के टिकट नंबरों की सूची पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है. ऐसे में जिन लोगों ने लॉटरी टिकट खरीदा था वह अपना टिकट नंबर मिलाकर आसानी से जान सकते हैं कि उन्हें इनाम मिला है या नहीं.यहां पर ध्यान दें कि  अगर आपका टिकट किसी भी पुरस्कार श्रेणी में आया है तो आप अपना इनाम तय नियमों के तहत हासिल कर सकते हैं.

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पहला पुरस्कार: 15,00,000 रुपये
दूसरा पुरस्कार: 9,000 रुपये
तीसरा पुरस्कार: 4,000 रुपये
चौथा पुरस्कार: 2,000 रुपये
पांचवां पुरस्कार: 1,000 रुपये
छठा पुरस्कार:  500 रुपये
सातवां पुरस्कार:  100 रुपये 

कैसे चेक करें परिणाम

अगर आपने भी पंजाब वीकली लॉटरी जुलाई 2026 का टिकट खरीदा है तो इसके लिए यूजर को आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत प्लेटफॉर्म पर जाना होगा.यहां पर आपको विजेता टिकट नंबरों की सूची ओपन करनी होगी. इसके आपको अपने टिकट नंबर को ध्यान से सूची में दिए गए नंबरों से मिलाना होगा.  अगर आपका नंबर मिल जाता है, तो लॉटरी के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेजों के साथ पुरस्कार क्लेम करना होगा. 

Tags: Lottery Result
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