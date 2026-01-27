Home > व्यापार > Punjab State Dear 20 Monthly Lottery Result: किसे मिला 25 लाख का इनाम और किसे मिले हजारों रुपये, यहां जानें पूरी डिटेल

By: JP Yadav | Published: January 27, 2026 8:17:48 PM IST

Punjab State Dear 20 Monthly Lottery Result: उपभोक्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पंजाब बंपर लॉटरी के नियमों के अनुसार फटे हुए जाली या किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ किए गए टिकट मान्य नहीं होंगे.


Punjab State Dear 20 Monthly Lottery Result: समाज की नज़रों में लॉटरी खरीदना भले ही गलत माना जाता है, लेकिन कभी-कभार यह लोगों को लखपति और करोड़पति तक बना देता है. पंजाब राज्य ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को लॉटरी के रिजल्ट को लाइव कर दिया है.  जिसने भी लॉटरी खरीद है, वह ऑनलाइन रिजल्ट चेक करके जान सकता है कि वह विजेता बना है या नहीं? मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को तय समय पर पंजाब राज्य ने पंजाब स्टेट डियर 20 मंथली लॉटरी और पंजाब स्टेट डियर 50 ब्रोंको  वीकली लॉटरी दोनों के नतीजे घोषित कर दिए हैं. 

कितना है इनाम

पंजाब बंपर लॉटरी का ड्रॉ मंगलवार को शाम 6 बजे निकला है. इसके बाद विजेता अपने टिकट लॉटरी का मिलना कर सकते है.  आप ऑनलाइन भी जान सकते हैं कि आप विजेता हैं या नहीं? यहां पर बता दें कि पंजाब स्टेट डियर 50 ब्रोंको वीकली लॉटरी में पहले इनाम के तौर पर पूरे 25 लाख रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा दूसरे स्थान पर आने वाले को 9000 रुपये मिले हैं, जबकि तीसरे इनाम के रूप में विजेता को 3000 रुपये दिए जा रहे हैं.

इसके अलावा पंजाब स्टेट डियर 20 मंथली लॉटरी में पहले इनाम के रूप में 11 लाख रुपये का ग्रैंड प्राइज मिला है. दूसरा इनाम 9000 रुपये और तीसरे इनाम के रूप में 7000 रुपये मिलेंगे. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि लॉटरी के सभी इनामों पर कुछ GST रेट और टैक्स रेट लगते हैं. ऐसे में पहले इनाम जीतने वाले को पूरी रकम नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार ने लॉटरी 2026 के ड्रा के रिजलिट को ऑनलाइन देखने की व्यवस्था की है. 

कैसे मिलेगी इनाम की रकम?

अगल आपने लकी प्राइज जीता है तो इसकी गाइडलाइन्स आप छोटे इनाम रिटेलर से ले सकते हैं, जबकि बड़े इनाम पाने के लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी है. इसके तहत पंजाब लॉटरी ऑफिस से सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा. इसमें पैन, आधार, बैंक डिटेल्स देनी होगी. 

किन राज्यों में प्रतिबंधित है लॉटरी 

देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में लॉटरी बेचना और खरीदना कई दशकों से प्रतिबंधित है. दिल्ली में तो लॉटरी को बंद करवाने के लिए आंदोलन तक करने पड़े. कुल मिलाकर देश के अधिकतर राज्यों में लॉटरी का टिकट खरीदना और बेचना दोनों अवैध है. इसके अलावा मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में राज्‍य सरकारें लॉटरी का संचालन करती हैं. यहां पर आप लॉटरी खरीद और बेच सकते हैं.  

Tags: punjab latest newsPunjab lottery updatepunjab newsPunjab State Dear 20 Monthly Lottery ResultPunjab State lottery
