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Punjab State Dear 50 Colt Weekly Lottery Result: किसे मिलेगा 15 लाख रुपये का इनाम और कौन जीतेगा हजारों रुपये, रिजल्ट जल्द होगा घोषित

Punjab State Dear 50 Colt Weekly Lottery Result: पंजाब स्टेट डियर 50 कोल्ट फ्राइडे वीकली लॉटरी घोषित होने वाला है. किसे मिलेगा 15 लाख रुपये का इनाम और कौन जीतेगा हजारों रुपये, रिजल्ट के लिए इंतजार खत्म होने वाला है.

By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 1:22:17 PM IST

Punjab State Dear 50 Colt Weekly Lottery Result: किसे मिलेगा 15 लाख रुपये का इनाम और कौन जीतेगा हजारों रुपये, रिजल्ट जल्द होगा घोषित
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Punjab State Dear 50 Colt  Weekly Lottery Result: यह सामान्य धारणा है कि लॉटरी का टिकट खऱीदना से एक तरह से जुआ है. यह एक तरह से शराब या अन्य मादक पदार्थ के नशे के तरह होता है, जिसे लत लगती है वह कभी-कभार आर्थिक रूप से बर्बाद भी हो जाता है. इसी के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में 1990 के दशक में ही लॉटरी खरीदने-बेचने को प्रतिबंधित कर दिया गया था. बावूजद इसके देश के कई राज्यों (केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश) में सरकारी लॉटरी वैध है.

इनके अलावा देश के बचे राज्यों में सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Public Gambling Act) के तहत लॉटरी पर प्रतिबंध है. इसके अलावा केंद्र सरकार के लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के तहत राज्य सरकारों को अपनी लॉटरी चलाने का अधिकार दिया गया है. 

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 पंजाब स्टेट डियर 50 कोल्ट फ्राइडे वीकली लॉटरी के टिकट की कीमत 50 रुपये है और ये अधिकृत लॉटरी डीलरों के पास उपलब्ध हैं.  पंजाब स्टेट डियर 50 कोल्ट शुक्रवार साप्ताहिक लॉटरी का इनाम स्ट्रक्चर
 पहला इनाम 15 लाख रुपये, दूसरा इनाम 9,000 रुपये, तीसरा इनाम 4,000 रुपये, चौथा इनाम 2,000 रुपये, पांचवां इनाम 1,000 रुपये, छठा इनाम 500 रुपये और सातवां इनाम 100 रुपये.

पंजाब स्टेट डियर 50 कोल्ट फ्राइडे वीकली लॉटरी का प्राइज़ स्ट्रक्चर
(Punjab State Dear 50 Colt Friday Weekly Lottery Prize Structure) 

पहला इनाम  (15 लाख रुपये) 

इसके तहत 15 लाख रुपये का बड़ा इनाम एक लकी विनर को दिया जाता है. यह पंजाब स्टेट डियर 50 कोल्ट फ्राइडे वीकली लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम है और उस टिकट होल्डर के लिए ज़िंदगी बदलने वाला इनाम है जिसका नंबर विनिंग नंबर से बिल्कुल मेल खाता है.

दूसरा इनाम (9,000 रुपये) 

25 विजेताओं को 9,000 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 2 लाख रुपये है.

तीसरा इनाम  (4,000 रुपये)

50 विजेताओं को 4,000 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 2 लाख रुपये है.

चौथा इनाम (2,000)

125 विजेताओं को 2,000 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत  2 लाख रुपये है.

पांचवां इनाम  (1,000)

 125 विजेताओं को 1,000 मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत  1 लाख रुपये है.

 छठा इनाम  (500) 

125 विजेताओं को 500 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 62,500 रुपये है.

सातवां इनाम (100)

 17,500 विजेताओं को 100 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 17 लाख है.

डिस्क्लेमर: संस्थान लॉटरी को प्रमोट नहीं करता है. ऐसे में सोच-समझ कर और अपने विवेक से ही अपना फैसला लें. 

Tags: Business News
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