Punjab State Dear 50 Bronco Weekly Lottery Result: बस एक क्लिक पर जानें किसने जीते 15 लाख और किसे-किसे मिले हजारों रुपये

Punjab State Dear 50 Bronco Tuesday Weekly Lottery Result: अगर आपने भी पंजाब वीकली लॉटरी रिजल्ट टुडे (Punjab Weekly Lottery Result Today) के टिकट्स खरीदे हैं तो परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. जीतने वाले नंबरों और पहले इनाम की जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं. पंजाब स्टेट ‘डियर 50 ब्रोंको ट्यूजडे वीकली लॉटरी’ के 1 सितंबर, 2026 के ड्रॉ के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. आधिकारिक नतीजे अब सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं.

15 लाख रुपये के पहले इनाम के लिए जीतने वाला नंबर घोषित कर दिया गया है, जबकि दूसरे इनाम के विजेता की भी घोषणा कर दी गई है. सभी विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक पंजाब सरकार के गजट से अपने टिकटों की पुष्टि करें और नतीजे घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना इनाम क्लेम करें. ऐसा नहीं करने पर उनकी जीती हुई रकम नहीं मिलेगी.

पंजाब स्टेट लॉटरी के अधिकार क्षेत्र में आयोजित होने वाला यह वीकली लॉटरी ड्रॉ भारत में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय राज्य लॉटरी इवेंट्स में से एक है।

पंजाब स्टेट ‘डियर 50 ब्रोंको ट्यूजडे वीकली लॉटरी’ इनाम का ढांचा

(Punjab State Dear 50 Bronco Tuesday Weekly Lottery Prize Structure)

पहला इनाम – 15 लाख रुपये.: 15 लाख रुपये का बड़ा इनाम एक भाग्यशाली विजेता को दिया जाएगा. यह पंजाब स्टेट ‘डियर 50 ब्रोंको ट्यूजडे वीकली लॉटरी’ का सबसे बड़ा इनाम है और उस टिकट धारक के लिए जीवन बदलने वाला इनाम है. जिस लॉटरी खरीदने वाले का नंबर जीतने वाले नंबर से बिल्कुल मेल खाता है, उसने 15 लाख रुपये मिलते हैं. ध्यान रखें कि सरकार के नियम के अनुसार, टैक्स भी कटता है तो आपको पूरे 15 लाख रुपये इनाम के रूप में नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ कटौती होगी.

दूसरा इनाम – 9,000 रुपये : 25 विजेताओं को 9,000 रुपये मिलेंगे. इस स्तर के लिए कुल इनाम की राशि 2 लाख रुपये है.

तीसरा इनाम – 4,000 रुपये: 50 विजेताओं को 4,000 रुपये मिलेंगे.इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 2 लाख रुपये है.

चौथा इनाम – 2,000 रुपये: 125 विजेताओं को 2,000 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 2 लाख रुपये है.

पांचवां इनाम – 1,000 रुपये: 125 विजेताओं को 1,000 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 1 लाख रुपये है.

छठा इनाम – 500 रुपये: 125 विजेताओं को 500 रुपये मिलेंगे. इस लेवल के लिए कुल इनाम की कीमत 62,500 रुपये है.

सातवां इनाम – 100 रुपये: 17,500 विजेताओं को 100 रुपये मिलेंगे.