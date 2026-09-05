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DA Hike: 85000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर हो जाएगा 60%, जानें किसे मिलेगा फायदा

यह फैसला 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों से जुड़ा है. माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद से इन 85 हजार कर्मचारियों की डीए भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर पहुंच जाएगा.

By: Kunal Mishra | Published: September 5, 2026 3:21:40 PM IST

DA Hike: 85000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर हो जाएगा 60%, जानें किसे मिलेगा फायदा


DA Hike: देश में 8वें वेतन आयोग की बात चल ही रही है कि इस बीच पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. पंजाब के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों का DA 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने सिफारिश की गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जन्माष्टमी पर इस तोहफे का ऐलान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों से जुड़ा है. माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद से इन 85 हजार कर्मचारियों की डीए भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर पहुंच जाएगा.
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. इस फैसले के साथ सरकार ने एक बार फिर यह सुनिश्चित किया है कि पंजाब सरकार के कर्मचारी देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में बने रहें. 

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का DA 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया तो गया है, लेकिन इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई होगी. यह घोषणा केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिल रहा था. यही कारण था की साल 2020 से पहले वाले कर्मचारी और 2020 के बाद वाले कर्मचारियों की सैलरी में अंतर था. अब इस फैसले से यह अंतर खत्म हो जाएगा. 

6 साल में 85 हजार कर्मचारियों की हुई भर्ती 

अमन अरोड़ा ने बताया कि पिछले 6 साल में पंजाब सरकार में 85 हजार कर्मचारियों की हुई भर्ती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल के सालों में बड़े लेवल पर भर्ती की है, जिससे पंजाब के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पहले से ही ऐसे Pay Scale फॉलो करता रहा है, जो केंद्र सरकार की तुलना में काफी ज्यादा हैं.

Tags: da hike
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