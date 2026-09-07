Home > व्यापार > Punjab Dear 50 Beast Monday Lottery Result: किसने जीता 15 लाख रुपये का पहला इनाम? और कौन-कौन रहे विजेता; देखें पूरी लिस्ट

Punjab Dear 50 Beast Monday Lottery Result: किसने जीता 15 लाख रुपये का पहला इनाम? और कौन-कौन रहे विजेता; देखें पूरी लिस्ट

Punjab Dear 50 Beast Monday Lottery Result: पंजाब लॉटरीज़ डियर 50 लॉटरी का PDF रिज़ल्ट सोमवार शाम 6.30 बजे के बाद अपडेट कर दिया गया है,  खरीदार www.lotteryresulttoday.com पर विजेताओं की जानकारी देख सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: September 7, 2026 8:26:18 PM IST

खरीदार www.lotteryresulttoday.com पर विजेताओं की जानकारी देख सकते हैं.
खरीदार www.lotteryresulttoday.com पर विजेताओं की जानकारी देख सकते हैं.


Punjab Dear 50 Beast Monday Lottery Result: पंजाब डियर 50 बीस्ट मंडे लॉटरी रिज़ल्ट (Punjab Dear 50 Beast Monday Lottery Result) घोषित कर दिया गया है. पंजाब डियर 50 बीस्ट मंडे वीकली लॉटरी का रिज़ल्ट सोमवार (07 सितंबर, 2026) को शाम 6 बजकर 30 मिनट पर घोषित किया गया. पंजाब डियर 50 रिज़ल्ट, पंजाब डियर 50 रिज़ल्ट www.punjabstatelotteries.gov.in पर देख सकते हैं. 

वहीं, पंजाब डियर 50 बीस्ट मंडे वीकली लॉटरी का रिज़ल्ट सोमवार को शाम 5 बजे जारी किया गया. वहीं, पंजाब लॉटरी का शाम 6.30 बजे का रिज़ल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइड www.punjabstatelotteries.gov.in से PDF फ़ॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है. 

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2026 लॉटरी कैलेंडर

पंजाब डियर 50 मंडे रिज़ल्ट  
पहला इनाम : 15 लाख रुपये
दूसरा इनाम : 9000 रुपये
तीसरा इनाम : 5000 रुपये
चौथा इनाम : 2000 रुपये
पांचवां इनाम : 1000 रुपये
छठा इनाम : 500 रुपये
सातवां इनाम : 100 रुपये

पंजाब डियर 50 बीस्ट मंडे वीकली लॉटरी का रिज़ल्ट कैसे देखें?

  • www.punjabstatelotteries.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  •   Results  (रिज़ल्ट) लिंक पर क्लिक करें.
  •   Punjab state Dear 50 Beast Monday Weekly lottery लिंक पर क्लिक करें 
  • टिकट नंबर चेक करें 

यहां पर बता दें कि पंजाब डियर 50 बीस्ट मंडे वीकली लॉटरी का पहला इनाम 25 लाख रुपये है.

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Tags: punjab news
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