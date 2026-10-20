Pulse Price Hike: अरहर और चने की दाल के दाम बढ़ने वाले हैं ! आखिर क्यों बढ़ी चिंता

Pulse Price Hike: केंद्र सरकार को राज्यों की ओर से अरहर और चने की आपूर्ति की बढ़ती मांगों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं सरकार खुद अपने पास मौजूद बफर स्टॉक को बचाकर रखना चाहती है, ताकि जरूरत पड़ने पर घरेलू बाजार में खुदरा कीमतों को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके. बड़े राज्यों खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने 1-1 लाख टन से ज्यादा अरहर की मांग की है, जिसने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य दालों जैसे अरहर और चने की मांग तेजी से कर रहे हैं, लेकिन हमारा निर्देश है कि बफर स्टॉक को सुरक्षित रखा जाए. हमारा काम राज्यों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपना बफर स्टॉक देना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना है.

नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारी की मानें तो बड़े राज्यों विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों ने 1-1 लाख टन से अधिक अरहर की मांग की है. अधिकारी के अनुसार, भविष्य की जरूरतों के लिए स्टॉक बचाते हुए केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी मांग को पूरा करना संभव नहीं होगा. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास लगभग 45 लाख टन (4.5 मिलियन टन) दालें मौजूद हैं. इसमें 11 लाख टन अरहर, 23 लाख टन चना, 6.5 लाख टन मसूर, 3.7 लाख टन मूंग और 70,000 टन उड़द शामिल हैं.

सूखे और बाढ़ ने घटाना उत्पादन

यह मांग ऐसे समय में आई है जब दालों की खुदरा कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को पूरे देश में अरहर दाल की खुदरा कीमत पिछले साल के मुकाबले 17.2% बढ़कर 131.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. वहीं, चने की दाल की कीमत 8.66% बढ़कर 92.86 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. उड़द दाल की कीमतें 10.56% बढ़कर ₹125.45 प्रति किलोग्राम हो गईं, जबकि मूंग दाल की कीमतें 4.77% बढ़कर ₹114.11 प्रति किलोग्राम हो गईं. मौसम से जुड़े जोखिमों ने घरेलू उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. दाल उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कम बारिश और सूखे जैसे हालात ने अरहर के उत्पादन को लेकर चिंता पैदा कर दी है, जबकि मिट्टी में नमी की कमी आने वाले रबी सीजन में चने की बुआई को प्रभावित कर सकती है.

भारत में होती है अरहर-चना की 60% खपत

चना एक प्रमुख रबी फसल है और अब इसकी बुआई का सीजन शुरू हो रहा है. अरहर और चना मुख्य दालें हैं, जो भारत में कुल दाल खपत का 60% से अधिक हिस्सा बनाती हैं.

सरकार बढ़ती कीमतों को लेकर सतर्क है. जुलाई में ही सरकार ने कृषि मंत्रालय से ‘प्राइस सपोर्ट स्कीम’ (मूल्य समर्थन योजना) के नियमों में ढील देने को कहा था. इस नियम के तहत, सरकार द्वारा खरीदी गई दालों को नौ महीने के भीतर बेचना या खपाना जरूरी होता है.

पीली मटर पर आयात शुल्क होगा कम

आपूर्ति के दबाव को कम करने के लिए उद्योग जगत पीली मटर (yellow pea) के आयात पर लगने वाले शुल्क को कम करने की मांग कर रहा है, जो फिलहाल 30% है. घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और अरहर व चने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के आयात को शुल्क-मुक्त (duty-free) कर दिया था. 2023 तक कई वर्षों तक न के बराबर रहने के बाद 2024 में इस दाल का आयात उछलकर लगभग 2.95 मिलियन टन तक पहुंच गया। उस वर्ष कुल दाल आयात भी बढ़कर लगभग 6.9 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

पीली मटर से मिल सकती है राहत

पीली मटर दरअसल, चने का एक सस्ता विकल्प है. खाद्य प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा इसका इस्तेमाल बेसन और दालों से बनने वाले अन्य खाद्य उत्पादों में किया जाता है. इसकी उपलब्धता से चने की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है और कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है. सरकार ने 1 नवंबर, 2025 से पीली मटर के आयात पर 30% शुल्क लगा दिया है, जिससे कुछ खास खेपों के लिए पहले से चली आ रही शुल्क-मुक्त व्यवस्था खत्म हो गई है.

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