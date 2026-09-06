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ISRO के PSLV और GSLV में क्या है अंतर? किस रॉकेट से हुआ EOS-05 सैटेलाइट लॉन्च, जानें दोनों की खासियत और फीचर्स

दोनों का काम अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाना है, लेकिन इनकी क्षमता, डिजाइन, इंजन कमें काफी अंतर है. लेकिन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दोनों रॉकेट में क्या अंतर है. चलिए विस्तार से जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 6, 2026 5:35:30 PM IST

ISRO के PSLV और GSLV में क्या है अंतर? किस रॉकेट से हुआ EOS-05 सैटेलाइट लॉन्च, जानें दोनों की खासियत और फीचर्स


PSLV vs GSLV: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने हाल ही में GSLV-F17 के साथ लॉन्च ‘बाज’ सैटेलाइट EOS-05 को लॉन्च किया है. EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसके बाद यह लगातार चर्चा में बना हुआ है. रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 2:55 बजे लॉन्च किया गया था. यह भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है. ISRO ने अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह के लॉन्च व्हीकल विकसित किए हैं. इनमें PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) और GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) दो बेहद जरूरी रॉकेट हैं.
दोनों का काम अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाना है, लेकिन इनकी क्षमता, डिजाइन, इंजन कमें काफी अंतर है. लेकिन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दोनों रॉकेट में क्या अंतर है. चलिए विस्तार से जानते हैं. 

क्या है PSLV? 

PSLV यानि ISRO का एक बेहद भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है. यह ISRO द्वारा डिजाइन किया गया है. खासतौर पर इसका इस्तेमाल सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करना है. यह एक ऐसी कक्षा है जो पृथ्वी के ध्रुवों (poles) के ऊपर से गुज़रती है. समय के साथ इसकी क्षमता और उपयोग का दायरा बढ़ा और इसने Earth Observation, Navigation, वैज्ञानिक तथा दूसरे प्रकार के अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ISRO के मुताबिक PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है, जिसमें सॉलि और Liquid Propulsion स्टेज बारी-बारी से इस्तेमाल होते हैं. इसके पहले और तीसरे स्टेज में Solid Propellant और दूसरे और चौथे स्टेज में Liquid Propulsion का इस्तेमाल होता है.  

GSLV क्या है?

GSLV यानी को मुख्य रूप से भारी सैटेलाइट को ऊंची कक्षाओं की दिशा में पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है. यह PSLV से ज़्यादा पावरफुल है और इसका इस्तेमाल भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है. खासकर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में. GSLV 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है. GSLV को खासतौर से ऐसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है, जिनमें सैटेलाइट को Geosynchronous Transfer Orbit यानि GTO की दिशा में पहुंचाना होता है. 

क्या है दोनों में अंतर? 

GSLV और PSLV दोनों के बीच के अंतर की बात की जाए तो GSLV, PSLV की तुलना में बहुत ज्यादा काफी भारी-भरकम वजन वाले पेलोड लेकर जा सकता है. वहीं, PSLV के चौथे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है. वहीं, GSLV के आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है. यह इंजन बहुत कम तापमान पर ठंडी की गई लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है. PSLV अपनी ज्यादा सफलता दर के लिए मशहूर है और दुनिया भर के कई देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का एक बहुत भरोसेमंद विकल्प बन गया है. वहीं, GSLV ज़्यादा पावरफुल है. GSLV को सैटेलाइट्स को ऊंचे ऑर्बिट, जैसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है. 

Tags: PSLV vs GSLV
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