Train Ticket Booking: ट्रेन में चाहिए आरामदायक सफर? प्राइवेट केबिन या रेगुलर कोच किसमें करें बुकिंग? जानें कब और किसे मिलेगी सीट

Private Train Cabin vs Regular Coach: भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है. ट्रेन के जरिए भारत में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं. इन दिनों भारतीय रेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के फर्स्ट AC कोच (Train AC Coach) को फाइव स्टार हनीमून सुइट जैसा बना दिया गया है. कोच को गुब्बारों और गुलाब के फूलों से इस तरह सजा दिया गया था कि मानों वह ट्रेन नहीं बल्कि, एक चलता-फिरता हनीमून कोच लग रहा हो. तब से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि इस कोच को कैसे बुक कर सकते हैं?

इस कोच में और रेगुलर कोच को बुक करने में से ज्यादा सही क्या रहेगा. हालांकि, प्राइवेट कोच में आपको कई सुविधाएं मिलती हैं. चलिए जानते हैं कौन सा कोच आपके लिए ज्यादा सही और आरामदायर रहने वाला है.

Private Train Cabin vs Regular Coach क्या है दोनों में अंतर?

प्राइवेट ट्रेन केबिन और रेगुलर कोच में देखा जाए तो एक बड़ा अंतर होता है. प्राइवेट ट्रेन केबिन में आमतौर पर एक बंद केबिन होता है, जिसमें दो या चार यात्रियों के बैठने और सोने की व्यवस्था होती है. इस कोच या केबिन में दरवाजा बंद किया जा सकता है, जिससे आने-जाने वालों की आवाज न सुनाई दे. इसमें आपको अन्य भी कई सुविधाएं दी जाती हैं. वहीं, दूसरी तरफ रेगुलर कोच होता है, जिसमें 3AC, 2AC और अन्य सामान्य डिब्बे शामिल होते हैं. इनमें कई यात्री एक ही कोच में यात्रा करते हैं और सीटें या बर्थ को शेयर करना पड़ता है.

कौन सा कोच या बर्थ रहेगा ज्यादा आरामदायक?

देखा जाए तो प्राइवेट ट्रेन केबिन को ही वैसे तो ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक माना जाता है. लेकिन, रेगुलर कोच के मुकाबले इसका किराया ज्यादा होता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी कोच को चुन सकते हैं. अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और प्राइवेसी चाहते हैं या फिर एक शांत माहौल में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट केबिन ज्यादा बेहतर रहेगा. इसे आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से बुक कर सकते हैं. वहीं, अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं और आप अकेले सफर कर रहे हैं तो ऐसे में आप रेगुलर केबिन को बुक कर सकते हैं.